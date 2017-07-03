Понедельник, 3 Июля 2017 19:17

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян указал на проблемные явления в Прокуратуре, становящиеся предметом обсуждений даже в международных судебных инстанциях.

<Уверен, что вы понимаете, что речь идет о Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Речь в первую очередь идет об обоснованности арестов. Безусловно, решение суда об избрании в качестве меры пресечения ареста должно быть обоснованным, но одной из важнейших предпосылок должно быть наличие надлежащего качественного ходатайства. Здесь, должно быть своеобразное прокурорское промежуточное звено между органом предварительного следствия и судом для решения двух достижения двух основных целей: предотвратить представление в суд безосновательных и примитивных ходатайств и поощрять составление качественных и объективных исков. <Когда наши судьи говорят, что судебные инстанции удовлетворяют более 90 % ходатайств, и это много, но речь не об этом. Может быть и 100%-ое удовлетворение ходатайств, но будут отсутствовать обоснования, может быть и так, что 100 %-ое удовлетворение ходатайств и все обоснованные, что будет самым идеальным вариантом>, - сказал президент Армении в ходе своего выступления по случаю празднования дня прокуратуры.

По словам Саргсяна, с точки зрения взятых Арменией международных обязательств вызывает озабоченность неполное обеспечение всех элементов справедливого судебного разбирательства, в частности, это относится к ключевым свидетелям обвинения - обеспеченье встречного дознания. По его словам, в этом вопросе прокурорам есть над чем поработать. Саргсян отметил, что ответственная и плодотворная работа на этом фронте не только обеспечит реализацию основополагающих свобод личности, но и справедливое расследование каждого уголовного дела. <С точки зрения сроков расследования дел или их задержки по-прежнему остается проблемой обнаружение лиц, находящихся в розыске. Убежден, что прокуратура, в рамках Конституции, должна обратить внимание на подобные дела. В вопросе выявления лиц, скрывающихся от правосудия, нужно обеспечить более тесное взаимодействие со следственными структурами, особенно с полицией>, - сказал Саргсян.

Вместе с тем, президент указал и на положительные сдвиги в сфере. <Со временем прокуроры становятся все более подготовленными и все более ответственными. В тоже время в годовых отчетах я вижу определенные проблемы, которые вызывают беспокойство. Естественно, что работа других органов также оказывает положительное или отрицательное влияние на результатах судебного преследования. Но вы не можете быть пассивными наблюдателями, ограничиваясь регистрированием проблем>,- отметил он.

<Я уже говорил о том, что несправедливость является нашим врагом номер один, и мы объявили войну против несправедливости. В этой войне мы обязаны выиграть, исключая любое выражение равнодушия, устраняя любые проявления коррупции. И если среди вас есть люди, чьи духовные ценности отличаются и не совпадают с данными принципами, они должны покинуть службу, либо вы сами должны решительно их устранить. Существует также третий вариант, но это долгий и болезненный, не столько для отдельных личностей, сколько для всей системы>,- признался глава государства, подчеркнув, что несправедливый прокурор имеет пагубное влияние как на систему, так и на коллег. Таким образом, подчеркнул Саргсян, война против несправедливости в прокуратуре ведется на 2 фронта. <И сложно сказать, на каком фронте неудача прокурора будет более разрушительной. Поэтому мы всегда должны быть бдительными. Ослабление вашей бдительности подрывает всю систему прав человека>,- отметил он.

Саргсян подчеркнул, что Армения вошла в новый поворотный этап своей истории. <Вместе мы должны построить новую систему управления. В апреле текущего года мы сумели доказать самим себе и международным структурам, что в состоянии провести соответствующие всем демократическим нормам выборы. Конечно, могут быть люди, которые не разделят этого мнения. Но никто не будет сомневаться в том, что последние выборы стали шагом на пути к оздоровлению политической системы страны>,- заявил Саргсян, на этом фоне похвалив работу Прокуратуры, которая оперативно реагировала на все сигналы о <предполагаемых> нарушениях.

Он также подчеркнул, что конституционные реформы наделили Прокуратуру уникальной ролью. <Новая Конституция наделила вас всеми необходимыми полномочиями для повышения имиджа прокуратуры в глазах общественности>,- заявил президент, пообещав содействие государства на пути решения задач, стоящих перед структурой. При этом он подчеркнул необходимость того, чтобы сотрудники Прокуратуры в своей деятельности руководствовались принципами честности, добросовестности и профессионализма.

А для этого, заявил Саргсян, должны быть созданы социальные гарантии сотрудников системы. <Думаю, что последние законодательные реформы решили некоторые актуальные проблемы, в частности, вопрос с пенсиями, кадровые задачи. Опытные и профессиональные кадры дороги для нас. Могу обещать, что в бюджете 2018 года вы увидите положительные изменения в отношении к структуре>,- пообещал глава государства.