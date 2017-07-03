Понедельник, 3 Июля 2017 19:15

АрмИнфо.В Следственном комитете Армении раскрыли уголовное дело о даче взятки в замен на содействии в получении отсрочки от обязательной военной службы.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СК РА, виновным предъявлены обвинения. <Согласно доказательствам, полученным в ходе предварительного следствия выяснилось, что два молодых человека, призывающихся в ряды ВС Армении, получили отсрочку от военной службы из-за проблем со здоровьем благодаря даче взятки. В частности, родители призывников в период с октября 2016 года по февраль 2017 год, по предварительному сговору, передали лицам, предположительно совершившим преступления крупные суммы. Последние посредством соответствующих чиновников решили вопросы освобождения от обязательной срочной службы или получения отсрочки. Благодаря подложным медсправкам, оба юноши были признаны временно не годными к военной службе и им были предоставлены отсрочки от службы сроком на 3 года. В ходе расследования была идентифицирована личность того, кто оказал содействие родителям в даче взяток в особо крупных размерах чиновникам. Последнему 30 июня было предъявлено обвинение по признакам статьи 38-312 ч.3 п.1., в качестве меры пресечения избран арест. В рамках расследуемого уголовного дела, еще 3 человека были вовлечены ранее. Предварительное следствие продолжается>, - говорится в сообщении ведомства.