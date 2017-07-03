Понедельник, 3 Июля 2017 19:15

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 04 июля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 15, 17, 19, 21, 23, 25 на ул.Алабяна, 3, 5, 9 на ул.Эстонакан, 4, 6, на ул.Арзуманяна, 11/1 на ул.Тсеренца, улица

Дживани, 8, 10 улицы Шаумяна, в Нор Ареше 45-86 на 8-ой улице, 17-43 на 15-ой улице, 24-32 на 19-ой улице, 1-31 на 25- ой улице, 77-106

на 26-ой улице, 1-35 на 27-ой улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице, 25-48 на 30-ой улице, 34-108 на 34-ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 27-58 на 36-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-15 на 41-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 1-78 на 45-ой улице, жилые дома 99, 99/1 на 12-ой улице, 38А на 14-ой улице, 14 на ул.Эребуни, 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аваневсова, 4 на ул. Хагаг Дон, собственные дома 13, 25 и жилой дом 26 на просп.Аршакуняц, все собственные дома на 1-ом переулке и 1, 3-43, 49А на 2-ом переулке Аршакунянц, 1-40 на переулке Димитрова, 19-41 на 3-ем, 4-ом, 5-ом переулках Димитрова, 4 на ул.Горветка, 58, 60 на ул.Хоренаци, 96 на 2-ом переулке Хоренаци, 1-ый подьезд жилого дома 72 на ул.Хоренаци, собственные дома 1-58 на ул.Челюскинцинери, жилые дома 24 на пр.Тиграна Меца, 4 на ул.Нар-Доса, дачи в Мушакане,

10:30-16:30 в Аван-Ариндже во 2-ом микрорайоне жилые дома 11, 13-19, 21, 26, 28, 30, 32 на ул.Ташкента, 1, 2/3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 на переулке ул.Ташкента, здание средней школы номер 180 и прилегающие

общественные абоненты, частично собственные дома 51-81 на ул.Вормадирнери, 22-239 на ул.Хоренаци и прилегающие общественные абоненты, ООО"Анкашар";

11:00-13:00 собственные дома 1 на просп.Азатутяна, 16-19 на 45-ой улице Арабкира и прилегающие общественные абоненты;

11:00-15:00 собственные дома 7-49, 75-109 на ул.Кристофори;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 село Ланджар;

10:00-14:00 частично села Авшар, Аралез;

10:00-15:00 в городе Масисе частично 1-7 улицы, чатично улицы Гераци, Дпроцаканнери, Анрапетутян, Араратяна, Шираза, Шираки, частично кварталы 1-6, Нор;

10:30-16:00 частично села Мхчян и Джрашен;

12:00-14:00 село Гораван;

в Котайкском марзе:

10:00-16:00 частично села Арамус и Ариндж, прилегающие производственные территории и общественные абоненты;

11:00-14:00 частично село Дзорагбюр, Воинская часть Дзорагбюра, прилегающие производственные территории и общественные абоненты;

в Гегаркуникском марзе:

10:00-16:00 села Шатджрек, Гегамабак, Норабак, Джагацадзор, Айрк, Неркин и Верин Шоржа, ГЭС-ии 1, 2 в Айрке, ООО "Кооператив Циацан", станции сотовых операторов "ВиваСелл" и "Арментел", прилегающие производственные территории и общественные абоненты, а также села Хачагбюр, Гегакар, Ваневан, Торфаван, Лусакунк, Воинская часть Марткоц, газозаправочные "Гога-Седа", "Ануш-Кнар", частные предприниматели "Артур", "Севан", ООО "Капавор", прилегающие производственные территории и общественные абоненты, села Мец Масрик, Кахак, Кутакан, Третук, Телестанция села Мец Масрик, ООО "Мангасар", ООО "Карапетян Грант", прилегающие производственные территории и общественные абоненты;

11:00-16:00 частично город Чамбарак, села Ттуджур, Гетик, Антарамедж, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат, Мартуни, станции сотовых операторов "ВиваСелл" и "Арментел", прилегающие общественные абоненты и производстевнные территории;

в Ширакском марзе:

11:00-17:00 в Ахурянском районе села Азатан и Бениамин с прилегающими территориями;

в Лорийском марзе:

10:00-16:00 села Шног, Тегут и Каркоп.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.