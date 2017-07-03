Понедельник, 3 Июля 2017 17:37

АрмИнфо.Предоставление некоторыми вузами Армении фальшивых дипломов хоть и не носит массового характера, но, тем не менее, это явление должно быть искоренено. Об этом в беседе с журналистами заявил министр образования и науки Армении Левон Мкртчян.

<Если следствие докажет факт предоставления некоторыми вузами фальшивых дипломов, будет пересмотрена процедура лицензирования этих учебных заведений. Никто не вправе ставить под сомнение качество системы образования Армении>,- заявил министр, подчеркнув, что то же самое касается медицинских вузов страны, которые предоставили фальшивые дипломы зарубежным студентам и из-за чего разразился скандал в Израиле.

Министр напомнил, что в связи с этим инцидентом ведомство обратилось в МИД страны для получения у израильской стороны более точной информации о студентах и вузах, получивших и предоставивших фальшивые дипломы. <Когда выяснится данная информация, провинившиеся вузы понесут ответственность - если это частное учебное заведение, оно лишиться лицензии, если государственное, то будет привлечено к ответственности в соответствии с требованиями закона>,- пообещал Мкртчян.

Отметим, что недавно в Израиле разразился скандал в связи с тем, что некоторые армянские вузы предоставляют фальшивые дипломы зарубежным студентам. Делом даже занялись израильские правоохранители. В беседе с корреспондентом АрмИнфо представители Ереванского государственного медуниверсистета, Медуниверсистета им.Меграбяна, Армянского медуниверсистета категорически опровергли возможность своего участия в подобных махинациях. Однако представители некоторых вузов намекнули, что скандал связан с дипломами, предоставляемыми университетом <Айбусак>, получить комментарии от данного вуза АрмИнфо не удалось.

Отметим, что вопрос, связанный с фальшивыми дипломами армянских вузов, находится и в центре внимания Службы нацбезопасности. В частности, по материалам СНБ, задержаны ректоры 3 вузов, среди них ректор медуниверсистета им.Святой Терезы.