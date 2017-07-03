Понедельник, 3 Июля 2017 16:18

АрмИнфо.Установление в одном регионе мира, безопасности и стабильности ведет за собой и экономическое развитие этого региона. Об этом в интервью АПА заявил XI президент Турции Абдуллах Гюль, выражая отношение к подписанным в период его президентства с Арменией протоколам об открытии границ.

<Я больше верил в решение проблем не путем войны, а путем дипломатии и политики. Я работал во имя этого>, - сказал Гюль. В тоже время он подчеркнул, что Анкара никогда не смирится с <оккупацией части земель> Азербайджана. <Мы одна нация, два разных государства. Эта оккупация длится долгое время. Есть два пути решения - или война, или мир и дипломатия. Конечно же, для решения дипломатическим путем нужно вести переговоры. Эти переговоры порой бывают открытыми. Как вы знаете, проводятся заседания и в рамках Минской группы, когда президент Азербайджана и президент Армении могут встретиться, провести обсуждения. А иногда встречи проходят за кулисами, дипломаты садятся за стол переговоров, обсуждают <как мы можем решить эту проблему>, просят мир оказать содействие. К сожалению, крупные государства долгие годы не уделяли этой теме должного внимания. Я думаю, что этот вопрос не доложен оставаться замороженным. Прошло 20-30 лет. Что, должно пройти еще 50? Я делал это для решения проблемы. К сожалению, это не дало результата>, - отметил Гюль.

В тоже время он выразил убеждение, что при решении конфликтов, предпочтение нужно отдавать решению дипломатическим путем. <Потому что мы видим, к чему приводят войны. Новое поколение растет вдали от своих земель. Это печально. Для меня первостепенным является прекращение этой оккупации, которую осудила ООН. Я делал все, чтобы не допустить сохранения этой проблемы в замороженном состоянии. К сожалению, это не удалось>,- резюмировал Гюль.

10 октября 2009 года главы МИД Турции и Армении Ахмет Давутоглу и Эдвард Налбандян подписали в Цюрихе <Протокол об установлении дипотношений> и <Протокол о развитии двусторонних отношений>. Документы предусматривают создание совместной комиссии из <независимых историков> для изучения вопроса о Геноциде армян 1915 года. Процесс ратификации протоколов парламентами Турции и Армении был заморожен на неопределенное время, в связи с тем, что Турция начала выдвигать разные предусловия. А в феврале 2015 года и вовсе были отозваны из парламента по распоряжению президента Армении.