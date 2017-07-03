Понедельник, 3 Июля 2017 16:16

АрмИнфо. В 2016 году в Армении был реализован 41 культурный проект, в том числе и в международном формате. Об этом министр культуры Армении Армен Амирян сообщил на бюджетных слушаниях в армянском парламенте.

По словам министра, в 2016 году музеи Армении посетили 712 383 человек. При этом он подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом году наблюдается рост посещений музеев на 20-30%. Министр спрогнозировал, что к концу туристического сезона этот показатель может составить 45%.

По словам Амиряна, в подотчетном году было восстановлено 971 музейных экспоната. Еще 2303 экспоната подлежат восстановлению. <Музейные фонды обогатились на 9836 экспонатов в результате раскопок и пожертвований,- отметил он, добавив, что в фондах появилось много экспонатов, в связи с чем возникла необходимость создать новые музеи.

Он также сообщил, что в 2016 году свои двери после ремонта вновь открыл дом-музей Мартироса Саряна. Ремонтные работы ведутся в музеях Дереника Демерчяна, в Горисе, в доме-музее Серо Ханзадяна, в Дсехе в доме-музее Ованнеса Туманяна..

Говоря об отечественной киноиндустрии, министр заявил, что планируется открыть киношколу со сроком обучения в 6 месяцев и пригласить представителей международных кинокомпаний, например экспертов академии "Нью-Йорк фильм". "Создав институт кино, мы попытаемся решить эти проблемы, и впоследствии, наши специалисты смогут снимать по 8-10 фильмов", - отметил министр.

Для стимулирования отечественной киноиндустрии Амирян также предлагает создать национальную сеть кинотеатров, которая будет включать в себя 30-40 кинозалов, которые обеспечат 400 миллионов просмотров одного фильма. Для приобщения молодого поколения к киноискусству планируется также давать школам бесплатные абонементы на киносеансы.