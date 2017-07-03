Понедельник, 3 Июля 2017 16:16

АрмИнфо. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы убежден, что настало время для действенных шагов по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Так в интервью ТАСС отвечая на вопрос о том, какие пути урегулирования карабахского конфликта видит Азербайджан, он в частности, заявил: <Сам по себе формат (Минская группа ОБСЕ -Ред.), включающий трёх постоянных членов Совета Безопасности ООН, выглядит весьма серьёзным. Ведь именно эти страны обладают огромным политическим весом и соответствующим опытом, выработанным десятилетиями, если не веками активности их национальных дипломатий. А Россия, например, является не только географически близкой региону Южного Кавказа, но и связанной с ним тесными историческими узами. Однако, как мы видим, институт тройного сопредседательства Минской группы ОБСЕ, действующий с 1997 г., до сих пор не привёл к искомому итогу - началу процесса устранения военных последствий конфликта и его политического разрешения>.

Вместе с тем он добавил, что как постоянно подчёркивается Азербайджанской стороной, время, когда необходимо предпринять действенные шаги по решению конфликта, давно настало. <Существующий статус-кво, характеризующийся продолжающейся оккупацией территорий Азербайджана, неприемлем. На это указывали и главы государств­сопредседателей Минской группы ОБСЕ в своих заявлениях 2009?2013 гг. То есть ныне следует обеспечить условия для продолжения субстантивных переговоров с намерениями достичь реальных результатов, для чего необходима политическая воля. Подчеркну ещё раз, что переговоры должны носить предметный характер. Это как раз тот случай, когда важен результат, а не процесс>, - резюмировал дипломат.