Понедельник, 3 Июля 2017 16:15

АрмИнфо.Естественный ход судебного процесса над группой <Сасна црер>, захватившей в июле текущего года Полк патрульной службы Полиции Армении, вновь не удается обеспечить.

Как и в предыдущие разы с самого начала судебного заседания сегодня был объявлен перерыв, поскольку некоторые из адвокатов не присутствовали. Они задержались по причине того, что не разрешили судебным приставам обыскать себя, а те не согласились впустить их в зал суда.

После того, как заседание возобновилось, был зафиксирован очередной инцидент, подсудимые отказались встать, когда вошел судья. Судья счел подобное поведение, как неуважительное отношение к суду, и удалил 16 подсудимых из зала. Исключение было сделано лишь в отношении подсудимого Арама Манукяна, который в силу плохого самочувствия с трудом передвигался и не мог стоять на ногах.