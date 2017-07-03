Понедельник, 3 Июля 2017 14:37

АрмИнфо. Председатель армянского парламента Ара Баблоян в ходе встречи с послом России в Армении Иваном Волынкином подчеркнул важность армяно-российских союзнических отношений.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе армянского парламента, Баблоян коснулся различных сфер межгосударственного взаимодействия двух стран и особо выделил армяно-российское парламентское сотрудничество, отметив, что Межпарламентская комиссия по сотрудничеству между НС РА и ФС РФ и впредь продолжит свою продуктивную деятельность. Председатель НС коснулся также необходимости активного сотрудничества на международных парламентских площадках.

Баблоян отметил весомую роль посольства России в укреплении армяно-российских отношений. От имени новоизбранного парламента он выразил готовность к сотрудничеству с посольством, содействуя еще большему углублению связей дружественных народов.

В свою очередь, Волынкин подчеркнул важность нынешнего уровня межпарламентских отношений в российско-армянской политической повестке дня.

По словам посла, исторически взаимосвязанные дружественные страны должны развивать связи во всех сферах, продолжая сотрудничество также в международных структурах.

Волынкин коснулся активизации сотрудничества в рамках ЕАЭС, подчеркнув важность гармонизации законодательства двух стран.

В завершение встречи собеседники обсудили детали предстоящего официального визита Баблояна в Москву.