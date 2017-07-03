АрмИнфо. Председатель армянского парламента Ара Баблоян в ходе встречи с послом России в Армении Иваном Волынкином подчеркнул важность армяно-российских союзнических отношений.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе армянского парламента, Баблоян коснулся различных сфер межгосударственного взаимодействия двух стран и особо выделил армяно-российское парламентское сотрудничество, отметив, что Межпарламентская комиссия по сотрудничеству между НС РА и ФС РФ и впредь продолжит свою продуктивную деятельность. Председатель НС коснулся также необходимости активного сотрудничества на международных парламентских площадках.
Баблоян отметил весомую роль посольства России в укреплении армяно-российских отношений. От имени новоизбранного парламента он выразил готовность к сотрудничеству с посольством, содействуя еще большему углублению связей дружественных народов.
В свою очередь, Волынкин подчеркнул важность нынешнего уровня межпарламентских отношений в российско-армянской политической повестке дня.
По словам посла, исторически взаимосвязанные дружественные страны должны развивать связи во всех сферах, продолжая сотрудничество также в международных структурах.
Волынкин коснулся активизации сотрудничества в рамках ЕАЭС, подчеркнув важность гармонизации законодательства двух стран.
В завершение встречи собеседники обсудили детали предстоящего официального визита Баблояна в Москву.
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