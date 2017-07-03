Понедельник, 3 Июля 2017 13:20

АрмИнфо. Отныне клиенты Банка ВТБ (Армения) смогут оформлять кредиты на покупку автомобилей как с первичного, так и вторичного рынка, по ставке начиная с 14%. Вместе с тем, Банк предоставляет также уникальную возможность на рынке - кредитование уже импортированных автомобилей, ввезенных в РА в течение 30 дней до подачи заявки на автокредит.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, сумма кредита колеблется в пределах от 500 тыс. до 24 млн драмов, предоплата установлена начиная с 20% от стоимости приобретамого авто, срок погашения - до 5 лет, а срок с момента производства приобретаемого автомобиля не должен превышать 10 лет.

При этом, для оформления автокредита необходимо предоставить минимальный пакет документов (документ, удостоверяющий личность и социальная карта - номер общественных услуг), а справка о доходах требуется лишь в том случае, если клиент не получает зарплату в Банке. Предварительное решение по заявке принимается в кратчайшие сроки. В частности, в случае покупки с первичного рынка - до 5 рабочих часов, а в случае покупки с вторичного рынка - до 2-х рабочих дней. Вместе с тем, Банк бесплатно проводит оценку автомобиля, а в течение всего срока кредита Банк берет на себя осуществление страхования заемщика и автомобиля.

Согласно источнику, заявки на автокредит могут подавать физические лица-резиденты РА в возрасте 23-х лет и старше.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2017г, подготовленного ИК АрмИнфо, по объему розничного кредитования Банк ВТБ (Армения) входит в лидирующую тройку с объемом 78.01 млрд драмов. В общем кредитном портфеле банка доля розницы превышает 47%. В суммарном же объеме розничного кредитования доля Банка ВТБ (Армения) достигает на рынке 11%. По потребительскому кредитованию Банк занимает 2- ую позицию с объемом 62.7 млрд драмов или 38,4% в кредитном портфеле. В суммарном объеме потребкредитования банков доля ВТБ-Армения достигает почти 13%. Объем автокредитов Банка ВТБ (Армения) составил на эту дату 1.6 млрд драмов или 3% от потребкредитов банка. По портфелю автокредитов Банк удерживает 2-ую позицию.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Охват филиальной сети Банка ВТБ (Армения) насчитывает 67 подразделений с присутствием не только в столице, но и во всех областях страны.