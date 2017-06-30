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 Пятница, 30 Июня 2017 20:25

Татевик Шагунян

Парламентарий: Армения в отношениях с Евросоюзом опережает Азербайджан

Парламентарий: Армения в отношениях с Евросоюзом опережает Азербайджан

АрмИнфо.Армения в отношениях с Евросоюзом опережает Азербайджан. Об этом в Национальном Собрании заявил глава парламентской комиссии по внешним вопросам Армен Ашотян.

<Сегодня, когда у нас есть парафированный документ о всеобъемлющем сотрудничестве с ЕС, а Азербайджан лишь ведет переговоры о сотрудничестве в легальном формате, можем сказать, что мы, как минимум, на год опережаем>, - отметил А.Ашотян.

По его словам, в политическом плане Армения в отношениях с ЕС имеет превосходство.  Он подтвердил, что документ с ЕС будет подписан в ноябре в Брюсселе.

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