Пятница, 30 Июня 2017 20:25

АрмИнфо.Армения в отношениях с Евросоюзом опережает Азербайджан. Об этом в Национальном Собрании заявил глава парламентской комиссии по внешним вопросам Армен Ашотян.

<Сегодня, когда у нас есть парафированный документ о всеобъемлющем сотрудничестве с ЕС, а Азербайджан лишь ведет переговоры о сотрудничестве в легальном формате, можем сказать, что мы, как минимум, на год опережаем>, - отметил А.Ашотян.

По его словам, в политическом плане Армения в отношениях с ЕС имеет превосходство. Он подтвердил, что документ с ЕС будет подписан в ноябре в Брюсселе.