Среда, 28 Июня 2017 15:59

АрмИнфо. Сегодняшняя ситуация на линии соприкосновения сторон - зеркальный итог ситуации годами формируемой вокруг переговоров по Карабаху. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД НКР, независимый аналитик Арман Меликян.

"Потери на передовой в большей части - не следствие низкой боевой подготовки или технической беспомощности армянских военных. Это следствие политической несостоятельности правящей элиты. И если наши политические ответственные не придут в себя и не проявят равноценные ситуации подходы, Баку продолжит свои безнаказанные нападения и будет вполне понятно, кто будет нести личную ответственность за наши жертвы", - отметил он.

В преддверие визита сопредседателей МГ ОБСЕ в Баку, Азербайджан обострил ситуацию на линии соприкосновения с Армией обороны НКР. В результате действий противника, ВС Арцаха потеряли 4 военнослужащих. После чего, в ночь с 20 на 21 июня противник предпринял безуспешную диверсионную вылазку. По данным озвученным 28 июня журналистам министром обороны Армении Вигеном Саркисяном, за последние десять дней противник потерял, как минимум, 8 военнослужащих. По неподтвержденным данным эта цифра намного больше.

Аналитик считает, что Баку заработал свое нынешнее "льготное" право на безнаказанную агрессию в результате последовательной и кропотливой политической и дипломатической работы. И Азербайджану удалось использовать ряд влиятельных международных площадок с целью приклеивания ко лбу Армении ярлыка государства-агрессора именно в результате хаотичности переговорных подходов армянских сторон конфликта.

"Сейчас любой военный шаг Азербайджана оправдывается правом на освобождение собственной территорией любыми возможными средствами. Меж тем как армянские контрудары сдерживаются международными или другими посредниками. Подобная льгота на политической арене позволяет противнику получить определенное преимущество и на поле боя, поскольку тут именно он решает, где, когда и с применением каких сил он нанесет нам очередной, сопровождаемый болезненными для нас потерями, удар", - подытожил аналитик.