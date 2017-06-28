Среда, 28 Июня 2017 15:50

АрмИнфо. Обвинение, выдвинутое против членов группы <Сасна црер>, захватившей в июле прошлого года Патрульный полк Полиции Армении - не политическое, а чисто уголовное. Об этом заявил в беседе с журналистами в парламенте Армении 28 июня генпрокурор страны Артур Давтян.

По его словам, члены вооружённой группы совершили очевидное преступление - в июле 2016 года захватили полицейский полк на глазах у армянского и международного общества. <Именно поэтому, добавил генпрокурор, было отвергнуто ходатайство депутатов от блока <Выход> об изменении меры пресечения одному из находящихся под арестом, Андриасу Гукасяну. У нас нет уверенности в том, что при иной мере пресечения его поведение останется надлежащим>, - добавил Артур Давтян.

Отметим. что члены группы обвиняются в вооруженном захвате зданий и транспортных средств, хранении и использовании оружия. А Андреас Гукасян обвиняется в организации массовых беспорядков.