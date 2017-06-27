Вторник, 27 Июня 2017 19:43

АрмИнфо. Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РА Джудит Фарнуорт.

Ашотян высоко оценил существующие возможности повышения эффективности парламентского сотрудничества между двумя странами и выразил надежду, что оно вскоре станет более тесным и целенаправленным. В этом контексте подчеркнута важность конструктивного сотрудничества РА и Соединенного Королевства на межпарламентских площадках.

Обратившись к эффективности парламентской дипломатии, стороны подчеркнули важность активизации межпарламентских групп дружбы. Затронуты также возможности сотрудничества с посольством Великобритании по усилению потенциала НС.

В ходе встречи стороны коснулись возможностей двустороннего сотрудничества в широких рамках общеевропейской семьи. В данном контексте было затронуто сотрудничество в рамках Восточного партнерства. Особо выделено подписание нового Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве на предстоящей брюссельской Ассамблее.

Стороны обратились также к проблемам регионального сотрудничества. Подчеркнута важность обеспечения региональной стабильности и безопасности, мирного урегулирования текущих конфликтов.

Коснувшись урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, Ашотян отметил, что народ Арцаха не меньше Шотландии имеет право распоряжаться собственной судьбой. В этом русле он высоко оценил отношение правительства Великобритании к референдуму в Шотландии и выразил надежду, что тенденция к широкому применению права на самоопределение рано или поздно будет воспринята и Азербайджаном.