Вторник, 27 Июня 2017 19:42

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 28 июня текущего года будут обесточены:

В городе Ереван: 10:00-16:00 жилые дома 1, 2, 3, 5 улицы в квартале Ахтанак, жилые дома 13, 15 на ул.Башинджагяна, 42 на ул.Шираза, в Нор

Ареше 45-86 на 8-ой улице, 17-43 на 15-ой улице, 24-32 на 19-ой улице, 13-64 на 22-ой улице, 31-54 на 24-ой улице, 1-31 на 25- ой улице, 36, 38, 77-106 на 26-ой улице, 1-35 на 27-ой улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице, 25-48 на 30-ой улице, 34-84, 69-108 на 34-ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 27- 58 на 36-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-15 на 41-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 1-78 на 45-ой улице, жилые дома 99, 99/1 на 12-ой улице, 38А на 14-ой улице, 14, 22(квартиры1- 45), 24, 26 на ул.Эребуни, собственные дома 19-41 на 3-ем, 4-ом, 5-ом переулках Димитрова, 10-15 на 1-ом переулке Димитрова, жилые дома 7, 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ом и 4, 6, 8, 8/1 на 2-ом ул. Аванесова, 4 на ул. Хагаг Дон, дачи в Мушакане;

10:30-16:30 во 2-ом массиве Нор Норка жилые дома 9, 11, 13 на Гая, 1, 1/1.3, 3/1, 5, 13, 15 на ул.Тотовенца, 12, 14 на ул.Молдовакан,

средняя школа номер 164 и прилегающие общественные абоненты, 1-ый подьезд дома 75 на ул.Нар-Дос и прилегающие общественные абоненты, подземный переход на Северном проспекте и прилегающие общественные абоненты, в Сари Таге частично 3-8, 17-24 улицы и прилегающие общественные абоненты, 5-10 ряды и прилегающие общественные абоненты, 11:00- 13:00 жилые дома 31/1, 33/1, 33/2 на ул. А. Хачатряна, собственные дома 1-15 на переулке А. Хачатряна и прилегающие общественные абоненты, собственные дома 1-351 у Шрджанцик тоннеля, прилегающие общественные абоненты; 11:00-17:00 жилой дом 10 на ул.Агароняна и прилегающие общественные абоненты,

В Араратском марзе: 10:00-14:00 частично село Аралез; 10:30-16:00 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорском марзе: 10:00-13:00 в городе Джермуке частично улицы Варданяна, Шаумяна, Мясникяна, Исакова, общественный абонент "Джермук Ашхар", здание Мэрии; 10:00-16:00 село Егегис, частично село Шатин;

в Котайкском марзе: 11:00-12:00 в городе Егварде частично улицы Теряна, Сафаряна, Ованнисяна; 11:00-17:00 в селе Ариндж квартал "Паруйр Севак", частично квартал "Х.Абовян", в селе Арамус территории и общественные абоненты, прилегающие к школе; 12:30-13:30 в городе Егварде улицы Гая, Ханджяна, Саят-Нова, Закаряна; 14:00-15:00 в городе Егварде улицы Чаренца, Абовяна, Исаакяна и школа-интернат номер3;

в Гегаркуникском марзе: 10:00-16:00 село Акунк; 11:30-16:30 село Лчашен, прилегающие общественные абоненты и производстевнные территории;

в Ширакском марзе: 10:00-17:00 в Ашоцском районе села Мусаелян и Арташен; 11:00-17:00 в Анийском районе село Сарнагбюр;

в Лорийском марзе: 11:00-15:00 села Саратовка и Новосельцово.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.