Вторник, 27 Июня 2017 19:41

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян созвал заседание Совета безопасности.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, на повестке заседания были вопросы, исходящие из плана деятельности структуры в 2017 году.

Членам Совбеза были представлены на обсуждение проект концепции управления природными ресурсами Армении и перспективы дальнейшего улучшения ситуации с продовольственной безопасностью в стране.

<На повестке встречи также были события на Ближнем Востоке и их воздействие на местные армянские общины. Глава МИД Армении представил участникам встречи информацию по вышеуказанному вопросу>, - говорится в сообщении.

Члены Совбеза одобрили проект концепции управления природными ресурсами Армении, представленный министром энергетики и природных ресурсов Ашотом Манукяном. Отмечается, что разработка концепции направлена на пересмотр государственной концепции по использованию полезных ископаемых, почвы, лесов, водных ресурсов и сохранения биологического разнообразия и установление приоритетов в соответствии с современными требованиями. Основная цель документа - формирование единой системы управления природными ресурсами с целью повышения в стране уровня экологической безопасности.

По итогам обсуждения Саргсян поручил секретариату Совбеза в недельный срок дополнить проект концепции, озвученными в ходе заседания предложениями, и в установленном порядке представить на утверждение.

С докладом о продовольственной безопасности в стране и перспектив улучшения ситуации выступил министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян. На обсуждение совета также были представлены доклады содокладчиков по данному вопросы министра экономического развития и инвестиций Сурена Караяна и главы МЧС Давида Тонояна. По результатам обсуждения, правительству было поручено надлежащее выполнение положений о продовольственной безопасности, исходящее из программы правительства РА на 2017-2021 гг., с уделением особого внимания резкому повышению уровня продовольственной безопасности и предоставлению населению современного качественного обслуживания.

Также было поручено осуществление мероприятий по внедрению эффективных мер по предупреждению ущерба сельскому хозяйству, наносимым градом и стихийными бедствиями. С учетом международного опыта, в двухмесячный срок представить предложения о минимальной корзине продовольственной безопасности, структуры и обсуждения методологии энергетической оценки и целесообразности внесения изменений в закон о <жизнеобеспечение прожиточного минимума и минимального потребительского бюджета>, а также активизация деятельности по внедрению системы сельскохозяйственного страхования.

Прослушав отчет главы МИД о ситуации на Ближнем Востоке и ее воздействии на местные армянские общины, Саргсян подчеркнул озабоченность ситуацией сложившейся вокруг большой армянской общины, культурных и образовательных центров, а также религиозного и исторического наследия.

Саргсян поручил продолжить меры по обеспечению жизнедеятельности и безопасности соотечественников на Ближнем Востоке, обеспечению потребностей армянских беженцев из Сирии, а также сохранения армянского культурного наследия. Было также поручено продолжить работы со странами партнерами и международными структурами по обеспечению продолжительности содействия сирийским армянам и быть готовым к возможным неблагоприятным процессам, параллельно развивая уровень традиционных отношений с арабскими странами.