Вторник, 27 Июня 2017 16:59

АрмИнфо.Власти Еревана проектируют новую эстакаду через Разданское ущелье. Об этом на парламентских слушаниях заявил первый вице-мэр Еревана Камо Ареян.

По его словам, новая дорога продолжит трассу от ул. Ленинградян к проспекту Исакова. На другом берегу Раздана она обойдёт парк Комитаса

и пересечётся с проспектом Аршакуняц. Строительство этого и других дорожных узлов предлагается завершить до 2022 года, в рамках Программы стабильного городского развития, на кредитные средства Азиатского банка развития. Кроме того, планируется также построить новый тоннель, который разгрузит движение с проспекта Аршакуняц к памятнику Мясникяну в одну сторону и к бывшему кинотеатру <Россия> - в другую. В эту сторону можно будет без светофора проехать до самого моста на улице Гераци, откуда начинается дорога к районам Аван и Нор-Норк.