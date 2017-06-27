Вторник, 27 Июня 2017 16:56

АрмИнфо.Реализация проекта <Старый Ереван> начнется с осени текущего года и продлиться 3,5 года. Об этом во время бюджетных слушаний в Национальном Собрании Армении заявил председатель Государственного комитета по градостроительству при Правительстве Нарек Саркисян.

По его словам, при строительных работах будет сохранён дом деятеля Первой Республики Армения Арама Манукяна. Кроме того, по заверению Саркисяна, восстановят старый дом Африкянов, демонтированный с ул. Терьяна.

Окончательный проект <Старого Еревана> скоро утвердят Государственный комитет по градостроительству, Министерство культуры и мэрия Еревана.

<Старый Ереван> построят на территории между улицами Абовяна, Бюзанда, Кохбаци и Арама. Здания предусматривается строить максимум с двумя подземными этажами, тремя надземными и мансардой (в стиле так называемых таунхаусов). Там же предполагается собрать старые здания (XIX - начала XX вв.), которые ранее были демонтированы под элитные многоэтажки. Кирпичи с них были пронумерованы и складированы до лучших времён. Проект, оценённый в $120 - 130 млн., был утверждён ещё в ноябре 2014 года.

Что касается 33 квартала, который будет построен на месте рынка "Фирдоуси" и будет носить название "Южный проспект", то он будет построен в течение 3 лет. <3 лучевые улицы будут формировать круглую площадь. Результаты застройки рынка "Фирдoуси" будут видны уже этой осенью>,- заявил он. По его словам, мэрия Еревана за это время, найдет новое место для людей, которые работают на рынке <Фирдуси>. "Несмотря на то, что это очень важный проект проблемы людей для нас не менее важны. Согласно моим сведениям из мэрии этот вопрос будет решен без потрясений", - завил Саркисян.