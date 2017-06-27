Вторник, 27 Июня 2017 16:38

АрмИнфо. Предложение правительства Армении по забору 100 миллионов кубических метров воды из озера Севан в силу природно- климатических условий текущего года необоснованное, поскольку недостатка в осадках не наблюдалось. Такое мнение на пресс-конференции выразила председатель общественной организации "Ассоциация по устойчивому человеческому развитию" Карине Даниелян.

По ее мнению, правительство пошло на этот шаг не в силу нужд сельского хозяйства, а скорее энергетической сферы. <Я являюсь членом Комитета по озеру Севан при президенте, и там даже этот вопрос не обсуждался. В таком случае я не понимаю, для чего вообще нужна эта комиссия. Национальное Собрание при обсуждении решения правительства должно прислушиваться к нашему мнению. Удар по Севану является святотатством ", - завила она.

В свою очередь, глава НПО <Леса Армении>, адвокат Назели Варданян отметила, что со стороны правительство проглядывается тенденция капитализации природы. <Наши неприятности, происходят именно из-за того, что все капитализируются, осталась только малая часть природы. Все это делается в ущерб природе, а некоторые люди вследствие этого разбогатели", - завила Варданян.

По ее мнению, решение правительство нацелено исключительно на защиту интересов некоторых частников, у которых есть недвижимость на берегах Севана, а поднятие уровня воды может затопить данные строения. "Для того, чтобы защитить свою собственность они делают все, чтобы уровень воды в Севане не поднялся. Наша борьба должна быть направлена не только против этого решения, но и против капитализации природы, ибо это неприемлемо", - заявила она.

Координатор Общественного экологического альянса Сильва Адамян заявила, что более 50 организаций общественного сектора будет делать все возможное и невозможное, чтобы этот проект не был реализован.

<У нас был положительный сдвиг в сфере биоразнообразия, мы потеряли 50 видов птиц, и теперь они вернулись на озеро Севан. Если мы хотим, чтобы озеро дышало, и фауна озера ожила, нам нужно провести серьезные исследования для того, чтобы определить в каком состоянии находится вода", - отметила она.

Бывший директор "Национального парка Севан" Гагик Минасян и эксперт Сейран Минасян также заявили о своем недовольстве решением правительства. Сейран Минасян считает данные, представленные Государственным комитетом водного хозяйства подложными. <Я думаю, что мы должны подать в суд, требуя привлечь к ответственности авторов этого мошенничества", - заявил он.

Отметим, что Правительство Армении планирует увеличить объем попуска воды из Севана до 270 млн. куб. м. Данное решение правительство обосновало тем, что в этом году нужно забрать больше воды из Севана, в противном случае многие гектары садов и полей в Араратской долине окажутся без воды. Он отметил, что оросительной воды в водохранилищах не хватает: самое крупное, Ахурянское, в прошлом году было полным, теперь воды не хватает. То же самое - с Азатским водохранилищем. Снега зимой выпало много, но талой воды набралось мало: весной снег должны были размыть дожди. Но дождей не выпало, и немало снега превратилось не в воду, а в пар. <Мы вынуждены забрать больше воды, чем предполагали, но озеру это никак не помешает, уровень воды в нём итак повышается>, - отметил Арутюнян. Вопрос будет обсужден на внеочередном заседании Национального Собрания 4 июля. В частности, в повестке внеочередки войдет проект о внесении изменений в комплексную программу мероприятий на текущий год, связанный с охраной, восстановлением, воспроизводством, естественным развитием и использованием экосистем озера Севан. С соответствующим предложением на сегодняшнем заседании выступил председатель Госкомитета водного хозяйства Армении Арсен Арутюнян.

Меж тем, ранее Минохраны природы Армении выступило против предложения увеличить водозабор из Севана с ранее утвержденной нормы в 170 млн. куб. м до 1 млрд. куб. м в ближайшие 3 года, в целях развития гидроэнергетики и сельского хозяйства. Как заявил глава ведомства Арцвик Минасян, из озера Севан нельзя выпускать больше воды, даже в энергетических целях. "Министерство считает Севан стратегическим водным ресурсом, ценность которого выше даже возможной выгоды от дополнительной электроэнергии и урожая. Мы готовы к обсуждениям, но для этого должны увидеть более подробное обоснование>, - заявил он.

Отметим, что в 2014 году попуски из озера Севан составили 270 млн. куб.м., в 2015- 2016 гг - 170 млн. куб. м. Правительство Армении 30-го января 2014 года одобрило внесение изменений в закон <О восстановлении и защите экосистемы озера Севан>, в соответствии с которыми до 2019 года будут увеличены попуски воды из озера Севан на оросительные нужды. Предел объема попусков на каждый год устанавливается в зависимости от запаса воды в оросительной системе Араратской долины. К 2019 году планируется построить ряд водохранилищ, которые решат проблему сбора оросительной воды, и необходимость в увеличении попусков из Севана исчезнет. Озеро Севан - основной источник питьевой воды в регионе, одно из самых больших высокогорных озер Европы и Азии, расположено в самом сердце Армянского нагорья, на высоте 1914 метров. В длину, с северо-запада на юго-восток, озеро простирается более чем на 70 километров, а площадь его водного зеркала достигает почти 1,5 тысячи квадратных километров. Из озера берет начало единственный исток - река Раздан (приток Аракса), при этом в него впадает 28 рек, суммарная площадь бассейнов которых составляет 2776 кв. километров. К 2030 году уровень озера будет повышен до оптимальных 1903,5 м.