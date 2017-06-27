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 Вторник, 27 Июня 2017 16:38

Ани Мшецян

Экологи решительно против решения правительства Армении об увеличении объемов забора воды  из озера Севан

Экологи решительно против решения правительства Армении об увеличении объемов забора воды  из озера Севан

АрмИнфо. Предложение правительства Армении по забору 100 миллионов кубических метров воды из озера Севан в силу природно- климатических условий текущего года необоснованное, поскольку недостатка в осадках не наблюдалось.  Такое мнение на пресс-конференции выразила  председатель общественной организации "Ассоциация по устойчивому человеческому развитию" Карине Даниелян.

По ее мнению, правительство пошло на этот шаг не в силу нужд сельского хозяйства, а скорее энергетической сферы. <Я являюсь членом Комитета по озеру Севан при президенте, и там даже этот вопрос не обсуждался. В таком случае я не понимаю, для чего вообще нужна эта комиссия. Национальное Собрание при обсуждении решения правительства должно прислушиваться к нашему мнению. Удар по Севану является святотатством ", - завила она.

В свою очередь, глава НПО <Леса Армении>, адвокат Назели Варданян отметила, что со стороны правительство проглядывается тенденция капитализации природы. <Наши неприятности, происходят именно из-за того, что все капитализируются, осталась только малая часть природы. Все это делается в ущерб природе, а некоторые люди вследствие этого разбогатели", - завила Варданян.

По ее мнению, решение правительство нацелено исключительно на защиту интересов некоторых частников, у которых есть недвижимость на берегах Севана, а поднятие уровня воды может затопить данные строения. "Для того, чтобы защитить свою собственность они делают все, чтобы уровень воды в Севане не поднялся. Наша борьба должна быть направлена не только против этого решения, но и против капитализации природы, ибо это неприемлемо", - заявила она.

Координатор Общественного экологического альянса Сильва Адамян заявила, что более 50 организаций общественного сектора будет делать все возможное и невозможное, чтобы этот проект не был реализован.

<У нас был положительный сдвиг в сфере биоразнообразия, мы потеряли 50 видов птиц, и теперь они вернулись на озеро Севан. Если мы хотим, чтобы озеро дышало, и фауна озера ожила, нам нужно провести серьезные исследования для того, чтобы определить в каком состоянии находится вода", - отметила она.

Бывший директор "Национального парка Севан" Гагик Минасян и эксперт Сейран Минасян  также заявили о  своем недовольстве решением правительства. Сейран Минасян считает данные, представленные Государственным комитетом водного хозяйства подложными. <Я думаю, что мы должны подать в суд, требуя привлечь к ответственности авторов этого мошенничества", - заявил он.

Отметим, что Правительство Армении планирует увеличить объем попуска воды из Севана до 270 млн. куб. м. Данное решение правительство обосновало тем, что в этом году нужно забрать больше воды из Севана, в противном случае многие гектары садов и полей в Араратской долине окажутся без воды. Он отметил, что оросительной воды в водохранилищах не хватает: самое крупное, Ахурянское, в прошлом году было полным, теперь воды не хватает. То же самое - с Азатским водохранилищем. Снега зимой выпало много, но талой воды набралось мало:  весной снег должны были размыть дожди. Но дождей не выпало, и немало снега превратилось не в воду, а в пар. <Мы вынуждены забрать больше воды, чем предполагали, но озеру это никак не помешает, уровень воды в нём итак повышается>, - отметил Арутюнян.  Вопрос будет обсужден на внеочередном заседании Национального Собрания 4 июля. В частности, в повестке внеочередки войдет проект о внесении изменений в комплексную программу мероприятий на текущий год, связанный с охраной, восстановлением, воспроизводством, естественным развитием и использованием экосистем озера Севан. С соответствующим предложением на сегодняшнем заседании выступил председатель Госкомитета водного хозяйства Армении Арсен Арутюнян.

Меж тем, ранее Минохраны природы Армении выступило против предложения увеличить водозабор из Севана с ранее утвержденной нормы в 170 млн. куб. м до 1 млрд. куб. м в ближайшие 3 года, в целях развития гидроэнергетики и сельского хозяйства. Как заявил глава ведомства Арцвик Минасян, из озера Севан нельзя выпускать больше воды, даже в энергетических целях. "Министерство считает Севан стратегическим водным ресурсом, ценность которого выше даже возможной выгоды от дополнительной электроэнергии и урожая. Мы готовы к обсуждениям, но для этого должны увидеть более подробное обоснование>, - заявил он.

Отметим, что в 2014 году попуски из озера Севан составили 270 млн. куб.м., в 2015- 2016 гг - 170 млн. куб. м. Правительство Армении 30-го января 2014 года одобрило внесение изменений в закон <О восстановлении и защите экосистемы озера Севан>, в соответствии с которыми до 2019 года будут увеличены попуски воды из озера Севан на оросительные нужды. Предел объема попусков на каждый год устанавливается в зависимости от запаса воды в оросительной системе Араратской долины. К 2019 году планируется построить ряд водохранилищ, которые решат проблему сбора оросительной воды, и необходимость в увеличении попусков из Севана исчезнет. Озеро Севан - основной источник питьевой воды в регионе, одно из самых больших высокогорных озер Европы и Азии, расположено в самом сердце Армянского нагорья, на высоте 1914 метров. В длину, с северо-запада на юго-восток, озеро простирается более чем на 70 километров, а площадь его водного зеркала достигает почти 1,5 тысячи квадратных километров. Из озера берет начало единственный исток - река Раздан (приток Аракса), при этом в него впадает 28 рек, суммарная площадь бассейнов которых составляет 2776 кв. километров. К 2030 году уровень озера будет повышен до оптимальных 1903,5 м.

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