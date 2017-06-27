Вторник, 27 Июня 2017 15:46

АрмИнфо.Во время судебного заседания по делу Жирайра Сефиляна и его сподвижников, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении и использовании оружия и боеприпасов, председательствующая судья Татевик Григорян применила санкции в отношении адвоката Тиграна Егоряна.

Более того, судья сообщила, что обратится в Палату адвокатов Армении с тем, чтобы Егорян был привлечен к ответственности. По ее словам, решение вступает в силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит. Затем она удалилась в комнату совещаний для обсуждения и оценки поведения адвоката Тиграна Айрапетяна и остальных.

Сам Егорян заявил, что не успел осведомиться о причинах наложения на него санкций.

Отметим, что запланированное на 11:00 часов судебное заседание по делу Жирайра Сефиляна и его сподвижников, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении и использовании оружия и боеприпасов началось с получасовым опозданием, вызванным проволочками при осмотре правоохранителями личных вещей адвокатов обвиняемых. Адвокаты подсудимых Тигран Айрапетян, Араик Папикян, Тигран Егорян, Нина Карапетянц отказались пройти надлежащую проверку и осмотр личных вещей, в связи с чем, не были допущены в зал заседания. Сразу после начала заседания, председательствующая судья Татевик Григорян удалила Жирайра Сефиляна и Нерсеса Погосяна из зала суда из-за того, что последние отказались встать во время начала суда. Суд объявил часовой перерыв.

Напомним, что Сефилян был задержан 20 июня 2016 года по подозрению в организации преступной группировки. На основании полученных следствием доказательств 8 лицам были предъявлены обвинения в приобретении и хранении оружия и боеприпасов, 6 арестованы, один объявлен в розыск. Согласно специальному следственному комитету Армении, Сефилян и его сторонники в дни апрельской войны планировали захватить здания государственного значения. В качестве меры пресечения был избран арест.