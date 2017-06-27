Вторник, 27 Июня 2017 15:45

АрмИнфо.На месте президента Армении я бы тоже поднял перед Россией вопрос применения Азербайджаном российского оружия против мирных жителей, - убежден старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

7 апреля 2016 года через два дня после завершения четырехдневной войны президент Армении Серж Саргсян сообщил в Ереване премьер-министру России Дмитрию Медведеву о применении поставленного Азербайджану российского оружия против мирных жителей Арцаха.

В то же время, комментируя последние российские поставки противотанковых ракетных комплексов "Хризантема-С" Азербайджану, Силаев обусловил их необходимостью пополнения средств направляемых на развитие российского военно-промышленного комплекса. Эксперт считает, что поставки российского оружия Азербайджану со стратегическим союзничеством Армении и России никак не связаны, поскольку Армения получает российское оружие в рамках соглашений по ОДКБ.

На днях из России в бакинский порт прибыли противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С", предназначенные для уничтожения танков, бронетехники и укреплений противника.

Согласно данным доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute), в 2012-2016 гг. закупки оружия Азербайджаном превысили закупки Армении в 20 раз. Согласно экспертам SIPRI, Азербайджан с 4% также вошел в пятерку стран, куда уходила в 2012-2016 годах основная часть экспортного объема вооружения России. 85% вооружений Азербайджан продолжает импортировать из России.