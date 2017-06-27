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 Вторник, 27 Июня 2017 15:32

Татевик Шагунян

Арарат Хандоян приговорен к 3,5 годам ареста

Арарат Хандоян приговорен к 3,5 годам ареста

АрмИнфо.Брат члена группы <Сасна црер>, захватившей в июле 2016 года Полк Патрульной службы Полиции Армении, Араика Хандояна  Арарат Хандоян по обвинению в организации и участии в массовых беспорядках решением суда общей юрисдикции ереванских общин Центр-Норк-Мараш приговорен к 3,5 годам лишения свободы.

Адвокат Хандояна Ара Карагезян заявил, что решение суда общей юрисдикции будет обжалованы в высших судебных инстанциях, поскольку заседания проходили с нарушением закона и прав человека.

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