Вторник, 27 Июня 2017 15:15

АрмИнфо. Гендиректор компании Ростелеком Армения Айк Фрамазян в рамках форума <Формирование лидерства>, организованного 23-25 июня Международной студенческой научно-экономической и коммерческой Ассоциацией (AIESEC) в Цахкадзоре, представил молодежи секреты успешного управления компанией и тенденции развития телекоммуникационной сферы в Армении за последние десятилетия. В форуме принимали участие 40 студентов из Армении и стран зарубежья.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, в ходе презентации гендиректор ознакомил участников форума с основными направлениями

развития компании, которые важны с точки зрения бизнес-управления и оценки любого предприятия, а также рассказал о внедренных технологических инновациях.

Отметив, что сотрудничество Ростелеком Армения с AIESEC длится долгие годы, А. Фармазян добавил, что взаимодействие будет нести

продолжительный характер. <Вместе с нашими партнерами мы продолжим помогать активной молодежи>, - подчеркнул он.

Отметим, что АIESEC - крупная международная неправительственная студенческая молодежная организация, созданная после Второй мировой войны, действует в 107 странах мира. Армения получила статус полноправного члена AIESEC в 1995 году.

ОАО "Ростелеком" (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Число интернет-пользователей превышает 10.9 млн., а абонентов платного телевидения - 7.7 млн. Российское ОАО "Ростелеком" через свою дочернюю компанию в Армении ЗАО GNC-ALFA начала продвижение и розничные продажи телекоммуникационных услуг на территории Армении под собственным брендом в конце 2012 года. Финансовая устойчивость компании подтверждается присвоением высокого рейтинга: "BBB-" - от Fitch Ratings и "BB+" - от Standard&Poor's.