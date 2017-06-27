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 Вторник, 27 Июня 2017 15:15

Алина Оганесян

Гендиректор Ростелеком Армения на форуме AIESEC представил секреты успешного управления компанией

Гендиректор Ростелеком Армения на форуме AIESEC представил секреты успешного управления компанией

АрмИнфо. Гендиректор компании Ростелеком Армения Айк Фрамазян в рамках форума <Формирование лидерства>, организованного  23-25 июня Международной студенческой научно-экономической и коммерческой Ассоциацией (AIESEC) в Цахкадзоре, представил молодежи секреты успешного управления компанией и тенденции развития телекоммуникационной сферы в Армении за последние десятилетия. В форуме принимали участие  40 студентов из Армении и стран зарубежья.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, в ходе презентации гендиректор ознакомил участников форума с основными направлениями

развития компании, которые важны с точки зрения бизнес-управления и оценки любого предприятия, а также рассказал о внедренных технологических инновациях.

Отметив, что сотрудничество Ростелеком Армения с AIESEC длится долгие годы, А. Фармазян добавил, что взаимодействие будет нести

продолжительный характер.  <Вместе с нашими партнерами мы продолжим помогать активной молодежи>, - подчеркнул он.

Отметим, что АIESEC - крупная международная неправительственная студенческая молодежная организация, созданная после Второй мировой войны, действует в 107 странах мира. Армения получила статус полноправного члена AIESEC в 1995 году.

ОАО "Ростелеком" (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Число интернет-пользователей превышает 10.9 млн., а абонентов платного телевидения - 7.7 млн. Российское ОАО "Ростелеком" через свою дочернюю компанию в Армении ЗАО GNC-ALFA начала продвижение и розничные продажи телекоммуникационных услуг на территории  Армении под собственным брендом в конце 2012 года. Финансовая устойчивость компании подтверждается присвоением высокого рейтинга: "BBB-" - от Fitch Ratings и "BB+" - от Standard&Poor's.

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