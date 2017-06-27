Вторник, 27 Июня 2017 15:08

АрмИнфо.Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных музыкальных фестивалей стран СНГ и Грузии на открытом воздухе в <высокий> летний сезон 2017 года.

Рейтинг open-air событий ближнего зарубежья у российских туристов возглавили музыкальные фестивали в Грузии, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и Армении.

В топ-5 самых популярных open-air фестивалей СНГ входят GEM Fest (Анаклия), <Рок за Бобров> (Минск), <Жара> (Баку), (Алматы) и EPIC Rock Fest Armenia (Цахкадзор), а первую десятку самых популярных российских музыкальных open-air фестивалей возглавляет рок-фестиваль <Нашествие> в Тверской области. Рейтинг составлен по результатам анализа данных организаторов фестивалей.

EPIC Rock Fest Armenia 2017 пройдет с 12 по 13 августа на горном курорте Цахкадзор, Армения. В EPIC Open Air Rock Camp примут участие группы Dogma, Vostan Hayots, Vordan Karmir, Empyray, Rozen Tal, Nemra, Vishup и Black Marrows.