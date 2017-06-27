Вторник, 27 Июня 2017 15:05

АрмИнфо. Новая армяно-российская прокси-война руками Азербайджана станет началом ухода России из Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор центра стратегических исследований "Ашхар" (Степанакерт) эксперт по проблемам военной и национальной безопасности Рачья Арзуманян.

"Именно этот сценарий наиболее возможное последствие игр России и Израиля. О чем я неоднократно говорил русским коллегам. Могу сказать, что уход этот будет весьма быстрым и достаточно жестким. На мой взгляд, подавляющее большинство ярых русофилов в Армении, еще вечером молившихся за российские интересы в республике, мгновенно превратятся в таких же ярых русофобов", - отметил он.

Арзуманян характеризует очередную, созревающую на международной арене войну именно как очередную армяно-российскую. Аналитик убежден, что сегодня войну на Кавказе инициирует именно российская элита.

Отмечая, что российско-грузинская война 08.08.08 привела к уходу России из Грузии, Арзуманян считает, что российско-армянская приведет Россию к тем же последствиям в Армении. Подчеркивая уроки, извлеченные армянством из ситуации вокруг Грузии, аналитик прогнозирует, что в отличие от грузинского сценария, уход России из Армении будет сопровождаться болезненными территориальными потерями для Азербайджана. По его оценкам, армянство уже интенсивно работает в данном направлении, стремясь заручиться поддержкой извне.

"Нужно признать, что для меня, как человека работающего на русском языке, это достаточно болезненный вызов и проблема. Для русских коллег, судя по всему, нет. Во всяком случае, об этом говорят интервью подобные данному российским публицистом Александром Прохановым азербайджанским СМИ. Очевидно, что армянскому обществу следует поблагодарить Проханова и таких его соотечественников как вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин за откровенность. Она на самом деле для нас бесценна", - подытожил аналитик.