Вторник, 27 Июня 2017 15:03

АрмИнфо.Политизация ислама в Азербайджане привести к положительным результатам неспособна, - считает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

"Во всяком случае, призыв главы Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде к войне с Арменией - ни что иное как свидетельство использования в Азербайджане религии в политических целях", - отметил он.

По случаю Рамадана глава Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде второй раз за неделю призвал мусульман "молиться о победе в Карабахе", пожелав им "в скором времени освобождения земель и звучания азана в Карабахе".

Историк отметил, что на фоне дистанциирования духовных лидеров других стран от светских дел и политики, Пашазаде делает все для превращения ислама в политическое оружие. Тем самым, власть в Баку, по оценкам Надеина-Раевского, поставил религию в Азербайджане под контроль, вынуждая духовенство поступать в соответствии с собственными приказами.