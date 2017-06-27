Вторник, 27 Июня 2017 14:59

АрмИнфо.Cитуация, когда Парламентской ассамблеей Совета Европы руководит человек, замешанный в коррупционном скандале (глава ПАСЕ Педро Аграмунд ред.) недопустима. Об этом в своем выступлении на летней сессии ПАСЕ заявила глава армянской делегации в этой структуре, вице-спикер Национального Собрания РА Арпине Ованнисян.

По ее словам, о сложившейся ситуации нужно не только говорить, но и предпринять активные действия для ее исправления, поскольку Ассамблея является колыбелью демократии. <Мы создаем лицо этой Ассамблеи, и как ее лицо, мы должны решать, кто именно будет представлять структуру, кто может действовать от ее имени, следовательно, мы должны продемонстрировать соответствующее отношение к этим людям. Завершая свое выступление, я призываю вас к действенным мерам, все мы несем коллективную ответственность за эту Ассамблею>,- заявила Ованнисян.

Отметим, что член армянской делегации в ПАСЕ Наира Зограбян также выступила с заявлением по данному вопросу, вновь подчеркнув недопустимость руководства ПАСЕ со стороны коррумпированного чиновника.

Напомним. что вот уже несколько месяцев, как имя главы ПАСЕ Педро Агрмануда муссируется в коррупционном скандале, связанном с получением им и рядом других чиновником крупных взяток, в частности, от властей Азербайджана для лоббирования в последующем интересов этой страны на площадке ПАСЕ.

Во время весенней сессии ПАСЕ был поднят вопрос импичмента Аграмунда, однако реальным поводом для этого стал не сам коррупционный скандал, а его визит в Сирию в составе российской делегации. Европейские парламентарии обвинили его в пособничестве президентам России и Сирии Владимиру Путину и Башару Асаду. Несмотря на то, что Аграмунт раскаялся в содеянном и попросил прощения, это не смягчило позицию его коллег. Тем не менее, Аграмунд не пошел на поводу требований делегатов ПАСЕ и не подал в отставку, а регламент ПАСЕ не предусматривает отстранение председателя структуры.