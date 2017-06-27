Вторник, 27 Июня 2017 14:55

АрмИнфо. Развитие экономического сотрудничества между государствами возможно только в безопасной среде, однако в Евразии есть регионы, охваченные конфликтами и где восстановление прочного мира требует огромных усилий. Об этом 27 июня на второй встрече спикеров парламентов стран Евразии "Развитие межпарламентского сотрудничества в интересах совместного благополучия стран Евразийского региона" заявил председатель Национального Cобрания Армении Ара Баблоян.

При этом он отметил, что мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы продолжает оставаться одним из важнейших вопросов нашего региона. Он напомнил, что единственный формат, имеющий международный мандат на урегулирование карабахской проблемы, - сопредседательство Минской группы ОБСЕ. <Согласно заявлениям президентов стран сопредседателей МГ ОБСЕ, конфликт должен быть урегулирован на основе принципов международного права, в частности, права народов на самоопределение, неприменения силы или угрозы ее применения и территориальной целостности, которые, наряду с элементами урегулирования конфликта, последовательно представляются странами-сопредседателями в качестве единого неделимого целого. Предложение сопредседателей также предусматривает определение в будущем окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем юридически обязывающего волеизъявления его населения - референдума жителей Нагорного Карабаха. Азербайджан последовательно срывает процесс мирного урегулирования, отказываясь признавать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение>, - сказал Баблоян.

Вместе с тем он заметил, что в ответ на осуждение странами-сопредседателями применения или угрозы применения силы, руководство Азербайджана постоянно утверждает, что международное право является неэффективным и только с помощью силы можно решить проблему. По словам спикера армянского парламента, агрессия Азербайджана в отношении Арцаха в апреле прошлого года еще раз доказала, что реализация права на самоопределение не имеет альтернативы . <Армения и Нагорный Карабах вместе с сопредседателями МГ ОБСЕ всегда прилагали усилия в направлении исключительно мирного урегулирования конфликта. Пользуясь случаем, я обращаюсь к моему коллеге, спикеру парламента Азербайджана, с призывом содействовать решению проблемы мирным путем>, - сказал Баблоян.

Армянский парламентарий также коснулся конституционных реформ в Армении, и сказал, что стремясь укрепить демократические принципы в Армении в 2015 году был инициирован процесс конституционных реформ, в результате которого уже стартовал переход к парламентской системе управления. <2 апреля текущего года в Армении прошли парламентские выборы. Они ознаменовались присутствием беспрецедентно большого количества международных наблюдателей, которые заявили, что выборы были хорошо организованы, были соблюдены основные свободы, и результаты этих выборов отражают волю народа. Стремление к миру, устойчивому развитию и благополучию соответствует чаяниям наших народов. Великий китайский мыслитель Конфуций сказал, что когда пути неодинаковы, не составляют вместе планов. В нашем случае, мы все должны одинаково стремиться к миру, процветанию и сотрудничеству. Хочу выразить надежду, что данный формат ляжет не только в основу взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и парламентами, но и будет способствовать установлению межличностных контактов>, - резюмировал Баблоян.