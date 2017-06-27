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 Вторник, 27 Июня 2017 14:55

Марианна Мкртчян

Спикер армянского парламента призвал азербайджанского коллегу содействовать решению карабахской проблемы мирным путем

Спикер армянского парламента призвал азербайджанского коллегу содействовать решению карабахской проблемы мирным путем

АрмИнфо. Развитие экономического сотрудничества между государствами возможно только в безопасной среде, однако в Евразии есть регионы, охваченные конфликтами и где восстановление прочного мира требует огромных усилий. Об этом 27 июня на второй встрече спикеров парламентов стран Евразии "Развитие межпарламентского сотрудничества в интересах совместного благополучия стран Евразийского региона" заявил председатель Национального Cобрания Армении Ара Баблоян.

При этом он отметил, что мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы продолжает оставаться одним из важнейших вопросов нашего региона. Он напомнил, что единственный формат, имеющий международный мандат на урегулирование карабахской проблемы, -   сопредседательство Минской группы ОБСЕ. <Согласно заявлениям президентов стран сопредседателей МГ ОБСЕ, конфликт должен быть урегулирован на основе принципов международного права, в частности, права народов на самоопределение, неприменения силы или угрозы ее применения и территориальной целостности, которые, наряду с элементами урегулирования конфликта, последовательно представляются странами-сопредседателями в качестве единого неделимого целого. Предложение сопредседателей также предусматривает определение в будущем окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем юридически обязывающего волеизъявления его населения - референдума жителей Нагорного Карабаха. Азербайджан последовательно срывает процесс мирного урегулирования, отказываясь признавать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение>, - сказал Баблоян.

Вместе с тем он заметил, что в ответ на осуждение странами-сопредседателями применения или угрозы применения силы, руководство Азербайджана постоянно утверждает, что международное право является неэффективным и только с помощью силы можно решить проблему. По словам спикера армянского парламента,  агрессия Азербайджана в отношении Арцаха в апреле прошлого года еще раз доказала, что реализация права на самоопределение не имеет альтернативы . <Армения и Нагорный Карабах вместе с сопредседателями МГ ОБСЕ всегда прилагали усилия в направлении исключительно мирного урегулирования конфликта. Пользуясь случаем, я обращаюсь к моему коллеге, спикеру парламента Азербайджана, с призывом содействовать решению проблемы мирным путем>, - сказал Баблоян.

Армянский парламентарий также коснулся конституционных реформ в Армении, и сказал, что стремясь укрепить демократические принципы в Армении в 2015 году  был инициирован процесс конституционных реформ, в результате которого уже стартовал переход к парламентской системе управления. <2 апреля текущего года в Армении прошли парламентские выборы. Они ознаменовались присутствием беспрецедентно большого количества международных наблюдателей, которые заявили, что выборы были хорошо организованы, были соблюдены основные свободы, и результаты этих выборов отражают волю народа. Стремление к миру, устойчивому развитию и благополучию соответствует чаяниям наших народов. Великий китайский мыслитель Конфуций сказал, что когда пути неодинаковы, не составляют вместе планов. В нашем случае, мы все должны одинаково стремиться к миру, процветанию и сотрудничеству. Хочу выразить надежду, что данный формат ляжет не только в основу взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и парламентами, но и будет способствовать установлению межличностных контактов>, - резюмировал Баблоян.

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