Понедельник, 26 Июня 2017 18:45

АрмИнфо. 3 июля Республика Беларусь будет отмечать свой День Независимости. Главный праздник белорусской государственности отмечается в день освобождения столицы страны,города Минска, от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Получив полную реальную независимость после распада Советского Союза, Беларусь и Армения выбрали несколько разные модели перехода от административной системы управления к рынку. Армения предпочла «шоковую терапию», а Беларусь – плавное долгосрочное, до сих пор незавершенное, трансформирование с сохранением и даже наращиванием наработанных за годы советской власти активов и преимуществ. Сегодня обе страны опять в Союзе, в союзе экономическом. О преимуществах и недостатках этого экономического сотрудничества корореспондент АрмИнфо побеседовал с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Армении Игорем Назаруком.

Г-н Посол, начнем с самого, пожалуй, актуального вопроса, связанного с возможностью участия Беларуси в программах развития сельского хозяйства Армении. Новое правительство Армении наконец-то приняло ряд важных решений, направленных на поддержку фермерских хозяйств, в частности, речь идет о субсидировании процентных ставок по кредитам под покупку или лизинг сельскохозяйственной техники. Еще лет 10 назад появился проект по организации в Армении отверточной сборки белорусской агротехники, который так и не удалось осуществить в связи с недостаточной платежеспособностью фермеров. Но вот теперь в стране, надо надеяться, будет в достаточной степени простимулирован спрос на агротехнику. Готова ли Беларусь поставлять ее в Армению, реагируя на спрос?

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