Понедельник, 26 Июня 2017 18:18

АрмИнфо.Армяно-греческое политическое сотрудничество находится на высоком уровне, однако существует еще нереализованный потенциал для активизации взаимодействия в других сферах. Об этом на встрече с заместителем министра иностранных дел Греции Теренсом Николаусом Куиком в Ереване заявил вице- спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов. На встрече присутствовала также посол Греции в РА Нафсика Ненси Эва Врайла.

Помимо двусторонней повестки стороны коснулись также региональных вопросов. В частности, говоря о карабахской проблеме, Шармазанов вновь подчеркнул, что армянская сторона является сторонницей исключительно мирного урегулирования проблемы в рамках Минской группы ОБСЕ. А единственным препятствием на этом пути, как заметил армянский вице-спикер, является милитаристская политика Азербайджана

Говоря об армяно-турецкой повестке, Шармазанов заметил, что Анкара продолжает придерживаться политики отрицания в вопросе признания Геноцида армян и удерживает Армению на протяжении лет в блокаде. Он также подчеркнул, что Турция, не ограничиваясь этим, перманентно поддерживает провокационную политику Азербайджана своими заявлениями. <Для нас безопасность и независимость арцахского народа - превыше всего. Арцахский народ борется за независимость. Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана. Арцах историческая армянская территория, и его судьбу должен определить исключительно народ, живущий там>,- заявил вице-спикер парламента РА.

В свою очередь, замминистра ИД Греции заявил, что Афины также привержены к продолжению активного сотрудничества с Арменией. Он также поблагодарил армянский парламент за признание геноцида понтийских греков в Османской Турции в начале 20-ого века. Что касается карабахской проблемы, то, по словам замминистра, Афины также выступают за исключительно мирное урегулирование конфликта в рамках МГ ОБСЕ на основе международных норм и принципов.

Стороны также обратились к недавнему инциденту о попытке превращения стамбульского собора Св.София в мусульманскую мечеть, посчитав подобную политику властей Турции не приемлемой. Шармазанов, в частности, подчеркнул, что в данном вопросе также Армения полностью поддерживает позицию Греции. Собеседники обоюдно подчеркнули необходимость полного использования потенциала армянской и греческой общин в двух странах. Замминистра ИД Греции передал Шармазанову приглашение для председателя Национального Собрания Армении Ара Баблояна посетить с визитом Афины