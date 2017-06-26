Понедельник, 26 Июня 2017 18:14

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 27 июня текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 в Нор Ареше 45-86 на 8-ой улице, 17-43 на 15-ой улице, 24-32 на 19-ой улице, 13-64 на 22-ой улице, 31-54 на 24-ой улице,

1-31 на 25-ой улице, 36, 38, 77-106 на 26-ой улице, 1-35 на 27-ой улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице, 25-48 на 30- ой

улице, 34-84, 69-108 на 34-ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 27-58 на 36-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-15 на 41-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 1-78 на 45-ой улице, жилые дома 99, 99/1 на 12-ой улице, 38А на 14-ой улице, 14, 22(квартиры1-45), 24, 26 на ул.Эребуни, 7, 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ом и 4, 6, 8, 8/1 на 2-ом ул. Аваневсова, 4 на ул. Хагаг Дон, собственные дома 1-40 на переулке Димитрова, 10-15 на 1-ом переулке, 19-41 на 3-ем, 4- ом, 5-ом переулках Димитрова, 13, 25 и жилой дом 26 на пр.Аршакуняц, собственные дома на 1-ом переулке, 1, 3, 4-40, 49А на 2-ом переулке Аршакуняц, 4-36 на ул.Мурацан, 3-33 на ул.Некрасова, 9-33 на ул.Суворова, жилой дом 13 и собственные дома 25-43 на ул.Сасунци Давида, 4 на ул.Горветка, 58, 60 на ул.Хоренаци, 96 на 2-ом переулке Хоренаци, 1-ый подьезд жилого дома 72 на ул.Хоренаци, собственные дома 1-58 на ул.Челюскинцинери, жилые дома 24, 37 на пр.Тиграна Меца, 68 на 6-ая улица Вардашен и дачи в Мушакане, а также 1-9, 11 улицы в квартале Ахтанак, жилые дома 13, 15, 159, 159/1, 161, 163 на ул.Башинджагяна, 6, 8, 10, 12 на 1-ом переулке и 6, 8, 10, 12 на 2-ом переулке Башинджагяна, 32, 36, 42 на ул.Шираза;

10:30-16:30 во 2-ом массиве Нор Норка жилые дома 3, 5, 7, 7/1 на Гая, 11, 11/1, 11/2 на ул.Тотовенца, 2, 2/1, 2/3, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 10, 10/1 на ул.Молдовакан, 5 на 1-ом переулке

Бакунц и прилегающие общественные абоненты, детский сад номер 103, средняя школа номер номер 164 и прилегающие общественные абоненты, в общине Норк Психиатрическая больница "Норк", жилой дом 24/5 на ул.Г.Овсепяна, 1-ый подьезд дома 75 на ул.Нар-Дос и прилегающие общественные абоненты;

11:00-13:00 жилые дома 67 на ул.М.Аветисяна, 90, 98 на ул.Сундукяна, 13 на ул.В.Папазяна и и прилегающие общественные абоненты, 4, 4А, 11, 11А, 13, 13А на 2-ой улице М.Аветисяна, 2 на 3-ей улице М.Аветисяна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 43А, 43Б, 45А, 45Б на

ул.М.Хоренаци, 1-5 подьезды дома 41/1, 1-8 подьезды дома 47, 2-ой подьезд дома 4 на ул.Нар Дос;

11:00-17:00 жилые дома 8 на ул.М.Меликяна, 3 на ул.Рубинянц и прилегающие общественные абоненты, 2-ой подьезд дома 15, 2-ой подьезд дома 17 на ул.А.Хачатряна и прилегающие общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10:00-12:00 частично села Мармарашен, Ранчпар, Аракс;

10:00-13:00 в городе Масисе частично кварталы 2-ой, Кайаран и Нор, частично села Ранчпар, Сис, в городе Веди улица Касяна;

10:00-14:00 частично село Айгаван;

10:30-16:00 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично села Артабуйнк, Шатин, села Хндзорут, Нор Азнваберд, Егегис;

в Котайкском марзе:

11:00-17:00 в селе Ариндж квартал "Паруйр Севак", частично квартал

"Х.Абовян", в селе Арамус территории и общественные абоненты,

прилегающие к школе;

в Гегаркуникском марзе:

10:00-14:00 села Гегамасар, Покр Масрик, Норакерт, Авазан, ООО "Шикаваз" и "Сиран", прилегающие общественные абоненты и производстевнные территории;

10:30-15:30 в селе Артсванист территории Калер и Голер, в городе Мартуни квартал, прилегающий к территории Старого кинотеатра, квартал Ванки, прилегающие общественные абоненты и производстевнные территории;

14:30-16:30 села Хачагбюр, Гегакар, Лусакунк, Ваневан, Торфаван, ООО "Гога-Седа", "Г.Хачатрян", Воинская часть Вардениса, станци сотовых операторов "ВиваСел МТС", "АрменТел" и прилегающие общественные абоненты;

11:00-16:00 общины Калаван и Барепат;

в Ширакском марзе:

11:00-17:00 в Ахурянском районе села Ахурян, Нор Ахурян;

в Тавушском марзе:

11:00-17:00 села Еногаван, Хаштарак, Лусаовит, Лусадзор, Дитаван, Ачаджур, Кайанаван, Вазашен, Айгеовит, Саригюх, Бергабер, Тсахкаван, Киранц, Ачаркут, офис Газпрома, станции сотовых операторов "Виваселл МТС"; "АрменТел", "Юком".

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.