Понедельник, 26 Июня 2017 16:57

АрмИнфо.Синоптики предостерегают, что с 27-29 июня на территории Армении ожидается высокий тепловой фон, в долинах днем ожидается до 38 градусов, есть высокий риск возникновения пожара. Температура воздуха в эти дни ожидается выше нормы на 3-4 градуса.

Согласно данным МЧС Армении, с 27-28 июня, 1-ого июля ожидается погода без осадков. С 29-30 в вечерние часы в основном в северных районах ожидается кратковременный дождь с грозой.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха 27-го июня повысится на 3-4 градуса, затем существенно не изменится.

В армянской столице с 27-го июня до 1-го июля ожидается погода без осадков. Днем столбик термометра покажет 37-38 градусов тепла, ночью плюс 20-22 градуса.