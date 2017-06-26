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 Понедельник, 26 Июня 2017 16:13

Ани Мшецян

Ара Баблоян главе Меджлиса Казахстана: Армения от Казахстана ожидает сбалансированной позиции по карабахскому вопросу

Ара Баблоян главе Меджлиса Казахстана: Армения от Казахстана ожидает сбалансированной позиции по карабахскому вопросу

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян встретился с главой Меджлиса Республики Казахстан Нурланом Нигматулином на полях заседания глав спикеров парламентов стран Евразийского экономического сотрудничества в Сеуле.

Председатель Национального Собрания Армении высоко оценил различные аспекты сбалансированного развития армяно-казахстанских отношений.

Председатель Национального Собрания РА подчеркнул высокий уровень политического диалога между Арменией и Казахстаном, а также важность взаимных визитов для развития двусторонних отношений.

Председатель Парламента РА поздравил Казахстан со статусом непостоянного члена Совета Безопасности ООН и выразил надежду на то,

что обе страны будут продолжать конструктивное сотрудничество с ООН, а также с международными и региональными организациями. Обратившись к нагорно-карабахскому конфликту, Баблоян отметил, что Армения ожидает от Казахстана сбалансированного и умеренного подхода к этому вопросу, соответствующего подходам  Минской группой ОБСЕ.

Спикер Армении пригласил своего казахского коллегу в Армению и получил ответное приглашение от казахстанского коллеги.

В свою очередь, председатель Меджлиса Казахстана Нурлан Нигматулин отметил, что парламентское сотрудничество между двумя странами находятся на высоком уровне.  Нурлан Нигматулин отметил, что существует необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в культурной, экономической и образовательной сферах, и для этого  есть все предпосылки. Глава Меджлиса сказал, что в результате последних конституционных изменений в  обеих странах появилось определенное сходство в сфере управления.

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