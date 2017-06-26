Понедельник, 26 Июня 2017 15:28

АрмИнфо.В Ереване отпраздновали день армянской авиации. На открытии торжественного мероприятии к 25-летию образования Военно-воздушных сил Армении с приветственной речью выступил министр обороны Виген Саркисян, который подчеркнул, что военная авиация источник гордости и свидетельство боеспособности армии.

<Военно-воздушные силы имеют особое значение в жизни нашей страны. 25-летие наших ВВС хорошая возможность подвести итоги пройденного пути, зафиксировать наши достижения и успехи>, - сказал министр.

Вместе с тем, он перечислил имена армянских видных деятелей, которые внесли неоценимый вклад в развитие армянской военной авиации. Саркисян подчеркнул также особую роль военно-авиационного института имени маршала Арменака Ханферянца в деле развития авиации в стране и подготовки высокопрофессиональных кадров.

В свою очередь заместитель начальника Главного штаба ВС РА по линии авиации и РЭБ, генерал-лейтенант Степан Галстян отметил, что когда формировалась армянская военная авиация, страна стояла на пороге войны и впереди была неизвестность. <ВВС Армении формировались в сложных условиях, но сегодня мы с уверенностью можем сказать, что в состоянии обеспечить безопасность нашего государства и поддержать с воздуха наши сухопутные войска в случае необходимости>, - сказал Галстян. При этом он добавил, что армянские ВВС двигаются в ногу со временем и постоянно модернизируются.

Отметим, что мероприятие началось с торжественного прохождения армянских летчиков и курсантов авиационного института. Министр обороны Армении наградил отличившихся военнослужащих медалями и почетными грамотами. Затем, состоялось авиашоу, армянские летчики продемонстрировали свое мастерство на вертолетах Ми-24 и Ми-8, легких многоцелевых самолетах Як, истребителях Су-25, зрителям были продемонстрированы элементы высшего пилотажа.