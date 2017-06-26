Понедельник, 26 Июня 2017 15:22

АрмИнфо.Напряженность на линии соприкосновения карабахско-азербайджаснких войск сохраняется. Об этом 26 июня в Ереване в беседе с журналистами заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян.

<Ежедневная напряженность сохраняется. Передовые подразделения полностью контролируют ситуацию на линии фронта>, - сказал Акопян.

Он также затруднился сказать действительно ли сгущаются <черные тучи> над Арцахом и увеличивается вероятность начала войны, как это прогнозируют международные аналитики: <Не могу сказать, так как не читал этих аналитических материалов. Вооруженные силы делают свой собственный анализ, который констатирует, что наши ВС могут полностью предотвратить войну и при необходимости также организовать оборону>. Он также заметил, что на прошлой неделе ВС Азербайджана проводили широкомасштабные военные учения, за которыми армянская сторона внимательно наблюдала и сделанны соответствующие выводы.

В тоже время начальник Генштаба Армении отказался комментировать муссируемую в СМИ информацию, о его скорой отставке. Акопян сказал, что не осведомлен об этом.