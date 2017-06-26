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 Понедельник, 26 Июня 2017 15:19

Марианна Мкртчян

Начальник Генштаба ВС Армении не стал комментировать поставки Россией вооружения Азербайджану

Начальник Генштаба ВС Армении не стал комментировать поставки Россией вооружения Азербайджану

АрмИнфо. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян не стал комментировать поставки Россией новой партии вооружения  Азербайджану.

Так, 26 июня в Ереване в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о том, как армянская сторона относится к тому, что несмотря на публичное недовольство Еревана фактом продажи вооружения Россией Азербайджану, в конце текущей недели стало известно о поставках сверхсовременного вооружения Баку со стороны Москвы, Акопян, в частности, сказал: <Генштаб не занимается такими вопросами. Эти вопросу находятся в компетенции политических властей страны>.

24 июня стало известно, что в соответствии с межправительственным соглашением и в рамках успешно развивающегося военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Россией осуществлена плановая поставка новейшей военной техники Азербайджану. <Прибывшая в порт в Баку большая партия современного вооружения в ближайшее время будет направлена в прифронтовую зону. Это вооружение усилит боевые и маневренные возможности передовых подразделений Вооруженных Сил Азербайджана по поражению бронированной техники, инженерных и фортификационных сооружений, малоскоростных воздушных целей, живой силы и других объектов противника. Поставка российской военной техники и вооружения в Азербайджан будет продолжена>, - отмечалось в сообщении МО АР.

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