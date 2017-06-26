Понедельник, 26 Июня 2017 15:19

АрмИнфо. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян не стал комментировать поставки Россией новой партии вооружения Азербайджану.

Так, 26 июня в Ереване в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о том, как армянская сторона относится к тому, что несмотря на публичное недовольство Еревана фактом продажи вооружения Россией Азербайджану, в конце текущей недели стало известно о поставках сверхсовременного вооружения Баку со стороны Москвы, Акопян, в частности, сказал: <Генштаб не занимается такими вопросами. Эти вопросу находятся в компетенции политических властей страны>.

24 июня стало известно, что в соответствии с межправительственным соглашением и в рамках успешно развивающегося военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Россией осуществлена плановая поставка новейшей военной техники Азербайджану. <Прибывшая в порт в Баку большая партия современного вооружения в ближайшее время будет направлена в прифронтовую зону. Это вооружение усилит боевые и маневренные возможности передовых подразделений Вооруженных Сил Азербайджана по поражению бронированной техники, инженерных и фортификационных сооружений, малоскоростных воздушных целей, живой силы и других объектов противника. Поставка российской военной техники и вооружения в Азербайджан будет продолжена>, - отмечалось в сообщении МО АР.