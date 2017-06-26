Понедельник, 26 Июня 2017 15:16

АрмИнфо. В отношении члена группы <Сасна црер>, захватившего в июле 2016 года Патрульный полк Полиции Армении, Варужана Аветисяна возбуждено еще одно уголовное дело по статье 301 Уголовного кодекса РА (призыв к захвату власти, нарушение территориальной целостности или публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя), сообщает Генпрокуратура Армении.

Отметим, что во время судебного заседания 21 июня 2017 года по делу о захвате организованной группировкой патрульного полка ППС, а также транспортных средств полка и за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия Аветисян прервал слушание и в присутствии судьи и СМИ призвал народ к захвату власти и свержению конституционного строя.

Генпрокуратура Армении в действиях Аветисяна усмотрела признаки преступления и возбудила уголовное дело, следствие которого поручено Следственному комитету Армении.