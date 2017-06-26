Понедельник, 26 Июня 2017 15:10

АрмИнфо. Раффи Ованесян на 11-ом съезде партии <Наследие> вновь избран ее председателем. Зампредом партии стал Армен Мартиросян. Выступая на съезде партии Ованнисян, в частности, заявил: "Мы никогда не будем стоять на коленях, у нас нет времени сдаваться". По мнению Ованесяна, есть возможность объединить усилия, и создать новую Армению. <Время перейти от слов к делу. Власти должны знать - мы не уедем из страны. Мы должны посмотреть в зеркало оценить наши прошлые действие и начать двигаться дальше>,- заявил Ованнисян.

В речи говорилось, что нужно задействовать все - от новых центров борьбы, до периферии, создать постоянно действующие гражданские

открытые форумы, заканчивая непризнанием антигосударственных и антинациональных законов и международных договоров. Одной из наиболее важных тем для партии "Наследие" является план по захвату власти.

Не обошел внимание Ованнисян и оппозицию. По его мнению, есть оппозиционные вульгарные подстрекатели, у которых не хватает мужества для того, чтобы попросить прощения за свои слова. "Сегодня в Национальном Собрании мы имеем государственную коалицию и две оппозиционные фракции. Тех, кто голосовал против программы коалиционного правительства, мы будем рассматривать как оппозицию и попробуем сотрудничать с ними. Мы будем сотрудничать со всеми нашими партнерами, как в парламенте, так и за его пределами, но во всех партиях есть как нормальные люди, так и вульгарные представители оппозиции. Поскольку нашим партнерам из оппозиции не хватает совести, мужества, чтобы извиниться, я извиняюсь за то, что у нас выросли недисциплинированные представители молодого поколения, которые говорят о политических трупах. Все мы рано или поздно умрем, но мне стыдно, что сейчас такой уровень в оппозиционной среде",- заявил он, не конкретизировав, кого имеет в виду.

Раффи Ованнисяна, однако, подчеркнул, что залогом прогресса является Конституционная революция. По его мнению, для того, чтобы создать многофункциональный орган-механизм управления и таким образом бороться с властью, императивом является осуществление конституционной революции с помощью широких слоев политических и гражданских сил.

Свое выступление Раффи Ованисян закончил цитатой Нжде: " Две вещи должны наполнить человеческую душу восхищением и уважением - звездное небо над головой и закон морали в сердце". "Я не знаю, есть ли моральный закон в сердцах сегодняшних последователей Нжде, но я бы призвал всех их следовать этим наставлениям ",- заключил Ованнисян