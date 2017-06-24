Суббота, 24 Июня 2017 14:02

АрмИнфо. Спикер армянского парламента Ара Баблоян в ходе встречи с послом Беларуси в Армении Игорем Назаруком подчеркнул важную роль парламентской дипломатии в деле развития сотрудничества между странами. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Национального собрания Армении.

При этом он отметил, что в парламенте Армении уже сформирована группа дружбы с Беларусью. Баблоян также подчеркнул важную роль армяно-белорусских отношений, основанных на общих культурных и духовных ценностях.

Коснувшись нагорно-карабахского урегулирования, глава армянского парламента отметил, что Армения как цивилизованная страна видит урегулирование конфликта лишь посредством мирных переговоров, в рамках Минской группы ОБСЕ. Говоря о напряженности на линии соприкосновения войск в последние дни, Баблоян в частности, сказал: <Урегулирование конфликта и нахождение путей его решения должно проходить за переговорным столом, вопросы должны решаться ручкой, а не оружием. Жертв не должно быть ни с чьей стороны>. В этом контексте армянский спикер выразил благодарность Беларуси за сбалансированную позицию по этому вопросу.

В свою очередь Назарук поздравил Баблояна с избранием на пост спикера парламента и за проведение прозрачных и справедливых выборов. Коснувшись карабахской проблемы, Назарук сказал, что альтернативы МГ ОБСЕ в урегулировании конфликта нет. По его словам, Минск сторонник мирного разрешения проблемы. Вместе с тем посол отметил важность развития и углубления отношений между парламентами двух стран, и подчеркнул необходимость поддержки друг друга на международных площадках.

Стороны коснулись проводимых в Армении конституционных реформ, парламентской формы управления, а также деятельности группы дружбы новоизбранного парламента.