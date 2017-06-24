Суббота, 24 Июня 2017 14:01

АрмИнфо.Спикер армянского парламента Ара Баблоян в ходе встречи с временным поверенным в делах посольства Сирии в РА Иссамом Наялом выразил озабоченность в связи с ситуацией в САР.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Национального собрания РА, Баблоян выразил благодарность сирийской стороне за теплое отношение к армянам, нашедшим приют в Сирии после Геноцида армян в Османской империи. По его словам, благодарный армянский народ всегда готов протянуть руку помощи дружественному сирийскому народу.

Коснувшись ситуации в регион, председатель НС РА отметил, что деятельность некоторых стран и ее последствия должны быть в центре внимание Европы и всего цивилизованного мира. Он также подчеркнул важность деятельности межпарламентской группы дружбы, и коснулся создания армяно-сирийской группы дружбы в новоизбранном парламенте.

В свою очередь сирийский дипломат поздравил армянский народ с прошедшими парламентскими выборами, за ходом которых наблюдало большое число международных наблюдателей. Он также представил ситуацию в Сирии и выразил благодарность Армении за поддержку сирийского народа во время кризиса.

Коснувшись вопроса признания и осуждения Геноцида армян, Наял сказал, что Турция сегодня осуществляет ту же политику в отношении сирийского народа, продолжая свое преступление в Сирии.