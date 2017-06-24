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 Суббота, 24 Июня 2017 13:59

Марианна Мкртчян

Арцрун Ованнисян: 8 военнослужащих, пострадавших в ДТП перевозят в Ереван

Арцрун Ованнисян: 8 военнослужащих, пострадавших в ДТП перевозят в Ереван

АрмИнфо.8 военнослужащих срочной службы, пострадавших в ДТП в Гегегаркуникской области перевозят в Ереван. Об этом на своей страничке в Facebook написал пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

<В Ереван будут перевезены 8 военнослужащих, пострадавших в ДТП. Состояние двух из них врачи оценивают как среднетяжелое, у одного - переломы. Состояние остальных удовлетворительное>, - написал Ованнисян.

Отметим, что по данным МЧС Армении ДТП произошло утром 24 июня на 25 км  участка дороги Варденис-Шоржа Гегаркуникской области Армении (М-4) . ГАЗ66 Минобороны Армении выехал с проезжей части  и скатился в овраг на глубину приблизительно на 6 м.  14 военнослужащих были доставлены в военный госпиталь города Варденис. По состоянию на 11:20 часов по местному времени, состояние 7 солдат врачи оценивали как тяжелое, еще 7 - среднетяжелое. Всего в автобусе находилось 30 военнослужащих.

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