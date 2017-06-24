Суббота, 24 Июня 2017 13:59

АрмИнфо. В Минобороны Армении засомневались в достоверности информации о российских поставках новейшего вооружения Азербайджану.

<Кажется хризантемы. Прошу прощения, что ставлю ссылку азербайджанского информационного агентства. Однако, проверьте не старые ли фотографии на публикации (о поставках новейшего вооружения -Ред.)>, - написал пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей страничке Facebook.

Ранее, Минобороны Азербайджана сообщило о том, что в соответствии с межправительственным соглашением и в рамках успешно развивающегося военно- технического сотрудничества между Азербайджаном и Россией осуществлена плановая поставка новейшей военной техники. <Прибывшая в порт в Баку большая партия современного вооружения в ближайшее время будет направлена в прифронтовую зону. Это вооружение усилит боевые и маневренные возможности передовых подразделений Вооруженных Сил Азербайджана по поражению бронированной техники, инженерных и фортификационных сооружений, малоскоростных воздушных целей, живой силы и других объектов противника. Поставка российской военной техники и вооружения в Азербайджан будет продолжена>, - отмечалось в сообщении МО АР.