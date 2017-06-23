Пятница, 23 Июня 2017 17:59

АрмИнфо.Согласно исследованиям Всемирной организации Здравоохранения, армяне лидируют по продолжительности жизни среди народов Южного Кавказа.

Согласно опубликованному видеоролику исследования ВОЗ, в среднем жители Армении живут 74,8 лет: женщины - 77,7 лет, мужчины - 71,6 лет. Меж тем, в Азербайджане средний возраст жителей составляет 72,7 лет, в Грузии - 74,4 года.

Также отмечается, что жители Армении по продолжительности жизни опережают все постсоветские страны, уступая лишь эстонцам. В Эстонии средняя продолжительность жизни 77,6 будут.