Пятница, 23 Июня 2017 17:51

АрмИнфо. В нью- йоркском культурном центре <Метрополитен> 21 сентября 2018 года пройдет выставка, посвященная истории и особенностям армянской культуры. Об этом сообщила куратор культурного центра Хелен Эванс.

Во время выставки будут показаны уникальные произведения армянского искусства, начиная со времени принятия христианства и заканчивая XVII веком. Эванс выразила свою признательность правительству Армении, в частности, Министерству культуры за хачкар, подаренный нью- йоркскому музею еще в 2008 году. <Данный экспонат является частью постоянной экспозиции <Метрополитена> и имеет для музея большое значение>,- отметила эксперт.

Участниками нью-йоркской выставки станут три музея из Армении: Исторический музей Армении, институт древних рукописей <Матенадаран>, Музей-сокровищница Первопрестольного Св. Эчмиадзина.