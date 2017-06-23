Пятница, 23 Июня 2017 17:43

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 26 июня текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы 1, 3-9, 11 в квартале Ахтанак, жилые дома 159, 159/1, 161, 163 на ул.Башинджагяна,

1-ый подьезд жилого дома 72 на ул.Хоренаци, собственные дома 44-52, 58, 60, 211, 215, 217, 219, 221 на ул.Хоренаци; 96 на 2-ом переулке Хоренаци, собственные дома 15-76 на 2-ом переулке Вормнадирнери, жилые дома 4/1, 24, 31А, 36Б, 36Г, 37 на пр.Тиграна Меца, собственные дома 13, 25 и жилой дом 26 на пр.Аршакуняц, собственные дома на 1- ом переулке и 1, 1, 3, 24, 49А, 4-40, 33-43 на 2-ом переулке Аршакунянц, 4-36 на ул.Мурацан, 3-33 на ул.Некрасова, жилой дом 13 и собственные дома 25-43 на ул.Сасунци Давида, собственные дома 9-33 на ул.Суворова, в Нор Ареше 45-86 на 8-ой улице, 17-43 на 15-ой улице, 24-32 на 19-ой улице, 13-64 на 22-ой улице, 31-54 на 24-ой улице, 1-21, 10-31 на 25-ой улице, 36, 38, 77-106 на 26-ой улице, 1-35 на 27-ой улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице, 25-48 на 30-ой улице, 34-84, 69-108 на 34-ой улице, 4-33 на 35- ой улице, 27-58 на 36-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 2-17 на 41/1-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 6-40 на 45-ой улице, жилые дома 99, 99/1 на 12-ой улице, 38А на 14-ой улице, 12-я улица Вардашен, 4 на ул.Горветка, 1-58 на ул.Челюскинцинери, 10-15 на 1-ом переулке, 19-41 на 3-ем, 4-ом, 5-ом переулках Димитрова, жилые дома 22(1-45 квартиры), 24, 26 на ул.Эребуни; 7, 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ом и 4, 6, 8, 8/1 на 2-ом ул. Аваневсова, 4 на ул. Хагаг Дон;

10:30-16:30 в Сари Таге частично 6-10 ряды и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 1, 4, 6 на Северном проспекте и

прилегающие общественные абоненты, 2/5, 48 на ул.Арами и прилегающие общественные абоненты, 7/1 на ул.Налбандяна, 4/3 на ул.Абовяна и

прилегающие общественные абоненты;

11:00-17:00 жилые дома 2 на просп.Баграмяна, 1, 1А на ул.Таманяна и прилегающие общественные абоненты;

в Армавирском марзе:

11:00-17:00 села Аревадашт, Талворик, Артамед, Вананд, Когбаван, Айгек, Баграмян(Эчмиадзин) и Норакерт;

в Араратском марзе:

10:00-12:00 в городе Веди частично улица Касяна;

10:00-13:00 в городе Масисе частично кварталы Кайаран и Нор, частично села Ранчпар, Сис, в городе Арарате частично улицы Шаумяна, Колхозникнери;

10:00-14:00 село Зангагатун, частично села Вардашат Урцаландж, станции сотовых операторов "К-Телеком", "АрменТел", "Юком" в селе Урцадзор, воинская часть номер 31549, общественные абоненты "Армэронавигация", "Телестудия Зовашен", "станция Гидромет";

10:30-16:00 частично село Мхчян;

13:00-16:00 в городе Масисе частично улицы Анрапетутян, Ереванян, Азатамартикнери 3-10, а также переулки 6, 7, 9 Азатамартикнери;

в Котайкском марзе:

11:00-16:00 села Агверан, Арзакан, дачи в Бжни и Арзакане, станции сотовых операторов "АрменТел", "Виваселл МТС", "Юком", газозаправочная "Ашнаг" и прилегающие общественные абоненты;

11:00-17:00 в селе Ариндж квартал "Паруйр Севак", частично квартал

"Х.Абовян", в селе Арамус территории и общественные абоненты,

прилегающие к школе;

в Гегаркуникском марзе:

09:30-11:20 квартал "Бахники" в селе Варденик;

10:00-14:30 село Арцванист;

10:30-15:00 частично город Чамбарак;

10:00-16:00 село Акунк, станция сотового оператора "ВиваСел МТС", села Сотк, Азат, Кут, а также станции сотовых операторов <АрменТел>,

<Виваселл МТС>;

11:30-13:20 квартал "Дзор" в селе Варденик;

13:30-15:20 1-ая улица "квартала Нор" в селе Варденик;

15:30-17:00 3-ья улица "квартала Нор" в селе Варденик;

в Ширакском марзе:

11:00-16:00 в Анийском районе села Ани-Пемза и Ани-Кайаран.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.