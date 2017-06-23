Пятница, 23 Июня 2017 17:41

АрмИнфо.Госуслуги в Армении станут доступны еще и через "Араратбанк". Соответствующий проект решения был одобрен на заседании правительства Армении 23 июня.

Как заявил министр юстиции Давид Арутюнян, представляя документ, на данном этапе в списке 6 операторов госуслуг: 5 банков - <Америабанк>, <Ардшинбанк>, <Конверс банк>, <Анелик банк>, <Армэкономбанк>, а также национальный почтовый оператор <Айпост>. Деятельность операторов охватывает практически все регионы страны (51 офис). Правительство планирует до конца года покрыть все города республики.

На сегодня, по его словам, из 273 видов гоусуслуг они предоставляют 67, в ближайшее время планируется делегировать им еще 42. "Очередной оператор вступает в игру - это "Араратбанк", - сказал Арутюнян.

Напомним, что С 10 ноября 2016 года граждане Армении получили возможность обращаться за получением государственных услуг (справки и документы) в банки и в почтовые отделения. В числе предоставляемых услуг - регистрация коммерческих предприятий и частных предпринимателей, НПО, фондов, отдельных подразделений юридических лиц, учёт армянских представительств иностранных НКО. Операторы принимают также заявки на ликвидацию и реорганизацию юридических лиц. Банки и почта смогут выдавать бумажные копии уставов юридических лиц. Можно будет зарегистрировать права на движимое имущество. Из функций кадастра станет доступной регистрация прав на имущество. Операторами госуслуг могут стать банки, почтовые операторы, другие организации, которые должны иметь не менее чем 5- летний опыт эффективного оказания услуг и не менее 10 центров обслуживания в Армении.

Напомним, что международное авторитетное издание "Global Finance" второй год подряд признает АРАРАТБАНК лучшим банком Армении по торговому финансированию. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, таким образом лучшим по торговому финансированию АРАРАТБАНК признан уже третьей международной авторитетной организацией. Эта награда присуждена АРАРАТБАНКу с учетом таких критериев, как объемы осуществленных операций, географический охват сделок, высокое качество обслуживания клиентов, конкурентное ценообразование, и внедренные в банке инновационные технологии.

По данным Экспресс-Рэнкинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, АРАРАТБАНК нарастил кредитный портфель за 2016 года на 58,7%

- до 104.9 млрд драмов или $216.7 млн (48,7% от активов банка). В результате активы АРАРАТБАНКа выросли в отчетном году на 63,3% - до

215.6 млрд драмов или $445.5 млн. Общий капитал банк нарастил за 2016 год на 47,6% - до 33.2 млрд драмов за счет пополнения уставного капитала в 2 раза - до 16.8 млрд драмов (посредством эмиссии акций - в ноябре 2016г и объединения с ним Армянского Банка Развития - в декабре того же года). Общие обязательства банка выросли за 2016 год на 66,4% - до 182.4 млрд драмов или $376.9 млн, в структуре которых 58,7% приходится на срочные вклады и депозиты до востребования клиентов (с годовым ростом абсолютной величины почти в 2 раза) и 30,2% - на привлеченные от международных финансовых организаций средства (с годовым ростом на 14,6%). ОАО "АРАРАТБАНК" функционирует с ноября 2005 года. В структуре акционерного капитала банка, по завершении в 2016г ноябрьской эмиссии акций, 72,73% принадлежит крупнейшему нефтетрейдеру страны - компании "Флеш", 18,14% - ЕБРР (EBRD), 8,58% - Rural Impulse Fund II, а остальные 0,55% - распределены между 82 миноритарным акционерам. Филиальная сеть АРАРАТБАНКа насчитывает 54 подразделения (4 позиция): 27 - в Ереване, 26 - в областях Армении и 1 - в НКР, а с учетом филиалов Армянского Банка Развития их общее число достигнет 63.