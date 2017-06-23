Пятница, 23 Июня 2017 17:40

АрмИнфо.Сегодня Азербайджан обладает полным преимуществом на линии соприкосновения войск с Нагорным Карабахом. С таким утверждением на церемонии открытия завода ПО <Шарг> Министерства оборонной промышленности по производству боевых частей к гранатомету выступил президент АР Ильзам Алиев.

В качестве доказательства сказанного он привел апрельскую войну в зоне карабахского конфликта в 2016 году. <Во время этих боев наши военнослужащие, проявив большой героизм, освободили от оккупантов часть трех районов. В этих местах, на этих землях сегодня развевается азербайджанский флаг. В результате апрельских боев сегодня мы провожаем переселенцев в свое родное село - Джоджуг Марджанлы>, - сказал азербайджанский лидер.

При этом он вновь заявил, что азербайджанский народ никогда не смирится с <оккупацией>. <У нас достаточно сил, и мы даем достойный ответ на все провокации Армении. Неделю назад армяне снова совершили вооруженную провокацию, азербайджанская армия дала врагу достойный отпор. Позиция Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта ясна общественности - этот конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности нашей страны, на основе норм и принципов международного права. Другого пути быть не может>, - сказал Алиев.

При этом он выразил убеждение в том, что мировая общественность также признает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Он вновь поднял вопрос о необходимости применения санкций в отношении Армении.

Алиев также заверил, что азербайджанская армия находится в числе 50 сильных и модернизированных армий мира. <Война не закончилась, закончился лишь ее первый этап. Мы всегда должны быть готовы освободить оккупированные земли за счет своей военной силы>, - заключил Алиев.