Пятница, 23 Июня 2017 17:37

АрмИнфо.Fitch Ratings присвоил Банку ACBA-Credit Agricole рейтинг "B+" с прогнозом "Стабильный" (long-term Issuer Default Rating - IDR - рейтинг эмитента долгосрочных долговых обязательств). В отчете агентства Fitch присвоение банку именно этого уровня рейтинга обуславливается прочным стержнем внутренней финансовой жизнеспособности.

Это самый высокий уровень рейтинга, который возможно присвоить функционирующим в Армении организациям/компаниям. Фактически, банку присвоен рейтинг аналогичный страновому рейтингу, что в мировой практике считается высокой оценкой. И эта оценка Fitch Ratings деятельности Банка ACBA-Credit Agricole подтверждает лидирующие позиции и транспарентность этой финансовой структуры.

Fitch в опубликованном отчете также подчеркивает, что в сложных макроэкономических условиях последних лет банк сконцентрировался на повышении качества активов, и вследствие этого ограничил быстрые темпы роста кредитного портфеля. Это в свою очередь привело и в дальнейшем посодействует снижению рискованности активов и повышению прибыльности.

Fitch при анализе учитывал такие критерии, как лидирующая позиция Банка на рынке сельхозкредитования, высокая уровень ликвидности, инфраструктурная насыщенность, в частности, максимальный охват филиальной сетью всех областей Армении.

Напомним, что из армянских банков кредитные рейтинги агентства Fitch имеют с 2015г также Америабанк ("В+" прогноз "Стабильный") и Ардшинбанк ("В+" прогноз "Стабильный"), аналогично страновому рейтингу.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 апреля 2017г, подготовленного ИК АрмИнфо, Банк ACBA-Credit Agricole по охвату филиальной сети входит в TOP-5, а по числу региональных филиалов удерживается 3-я позиция. По основным балансовым показателям Банк удерживает позиции в TOP-5. Общий капитал банка на эту дату составил

58.3 млрд драмов (3 позиция), активы - 308.3 млрд (4 позиция), кредитный портфель - 196.3 млрд (5 позиция), общие обязательства - 250 млрд (4 позиция). I квартал 2017 года ACBA-Credit Agricole Bank завершил с чистой прибылью в 1.5 млрд драмов (4 позиция), нарастив ее в годовом разрезе на 32%. По коэффициентам эффективности банк закрепился в TOP-5: ROE -10,5% и ROA - 2%. ACBA-Credit Agricole Bank

- бессменный лидер на рынке сельхозкредитования - 79.2 млрд драмов или порядка 40% кредитного портфеля банка, а в суммарных агрокредитах банковской системы доля ACBA-Credit Agricole достигает 53%. В сферу МСБ вложено 37.5 млрд драмов или около 20% кредитного портфеля банка. (Расчетный курс драма на 31.03.2017г составил 483,45 драмов/$1).

Отметим, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. С сентября 2006 года мажоритарным акционером банка выступает крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole

S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, наряду с которыми в капитале присутствуют 10 региональных Союзов крестьянской взаимопомощи (СКВ).