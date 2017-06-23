Пятница, 23 Июня 2017 17:33

АрмИнфо. В следственном комитете Армении Cюникской области возбуждено уголовное дело по факту разрушения и ограбления древних армянских гробниц в городе Капан, представляющих особую историческую ценность.

Согласно СК, 12 июня 2017 года было получено сообщение о том, что в городе Капан предположительно совершившие преступление личности разрушили и ограбили 3 гробницы, обнаруженные в 2012 году и построенные в 1 тысячелетии до н. э.

19 июня в Следственном комитете Сюника было возбуждено уголовное дело по 1 части статьи 264 Уголовного кодекса РА, проводятся необходимые следственные и оперативно - розыскные мероприятия с целью выяснения обстоятельств дела.

По предварительным данным 3 гробницы в некрополе были разрушены и повреждены в феврале 2017 года. Выявлен круг предполагаемых преступников.

Следствие продолжается, предприняты действия для выявления причиненного вреда и нахождения похищенных из гробниц предметов.