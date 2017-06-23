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 Пятница, 23 Июня 2017 17:31

Марианна Мкртчян

Глава азербайджанского представительства ЕС: Брюссель внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе

Глава азербайджанского представительства ЕС: Брюссель внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе

АрмИнфо. Нарушение режима прекращения огня и потери еще раз показывают, что статус-кво является неустойчивым. Об этом заявила глава азербайджанского представительства Евросоюза Малена Мард.

Мард напомнила, что Европейский союз выступил с заявлением в связи с обострением ситуации на фронте. <Мы поддерживаем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также их заявления по итогам визита в регион. Брюссель внимательно следит за этим вопросом. Специальный представитель ЕС Зальбер также часто совершает визиты в регион и наблюдает за процессами>, - сказала Мард, передает АПА.

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